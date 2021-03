Libertad de expresión, vital para la democracia

Esta es una verdad aceptada universalmente, es pilar que la sustenta, contrapeso al poder en todos los niveles, desde alcaldes, la cuestionada Fiscalía, no solo la de hoy, la institucional a través de los años, caracterizada por armar casos fuertes contra delincuentes menores que no tienen poder y de presentar casos muy flojos, aplicando mal criterios, no recabando suficientes pruebas, presentándolas deficientemente contra quienes tienen poder y dinero, haciendo tratos que no corresponden, como el Criterio Abreviado, diseñado para justicia rápida y desalojar tubería en casos menores, no para casos relevantes como el saqueo de Saca. Dos de los grandes implicados ya salieron libres, uno lamentablemente murió, César Funes y dos publicistas que fueron procesados por lavado en el mismo caso también, y cualquier día nos desayunamos con que Saca está libre después de una condena breve por el desfalco más grande en nuestra historia. ¡Fatal!

Usando la libre expresión, el periodismo valiente denuncia otros escandalosos casos en que narcos y criminales de cuello blanco son sobreseídos, a veces según los jueces por falta de pruebas convincentes de la Fiscalía, a veces porque fallan contrario a derecho, ya sea por venales o en algunos casos por ser amenazados.

Otra práctica perversa y escandalosa es que los fiscales arman casos corruptamente para meter presos a enemigos o para el show, en algunos casos para extorsionar a cambio de desechar el caso que están armando, o como cortina de humo, práctica grave desde el aparato de justicia.

Nuestra justicia apesta, y el periodismo valiente y objetivo es de las pocas armas de la democracia para balancear el reino de los corruptos, de los malos ciudadanos.

Igual, el periodismo independiente, valiente y objetivo señala los abusos del poder ejecutivo, desde corrupción aparente en las diferentes instancias, muy frecuente en el actual gobierno, a diferentes acciones u omisiones del primer mandatario y sus subalternos y allegados que contrarían la democracia y la separación de poderes, algo de lo que se ha escrito y difundido muy ampliamente, al grado que el gobierno de Estados Unidos se ha pronunciado a través de varias instancias, declarando que vigila la corrupción, respeto a la democracia y libertad de expresión en El Salvador.

EUA, de lejos nuestro principal aliado económicamente, se ha pronunciado fuerte y claro contra la corrupción, restricciones a la libertad de expresión y conductas absolutistas de El Salvador. Ellos son destino de nuestras exportaciones, tienen en su territorio a 3 millones de salvadoreños que enviaron remesas por 6 mil millones de dólares en 2020, 30 % del PIB de 20 mil millones que fue en ese año. Adicionalmente los programas de ayuda por AID, militarmente y de cooperación técnica son muy diversos y valiosos.

No solo Estados Unidos aprecia la libertad de expresión en sus aliados, también la Unión Europea.

Internamente cada vez hay mayor conciencia de su importancia en nuestra ciudadanía, por las constantes violaciones y por la amenaza que plantea el poder absoluto que tendrá Bukele a partir de mayo.

Las hordas de troles que insultan y amenazan a quienes critican o piensan diferente son un signo mayor, el periodismo acomodaticio que han seguido algunos medios, por la pauta o por temor es otra gran señal.

La cancelación del programa Focos, profesional y valiente en canal 33, es ahora el tema que abandera la amenaza a la libertad de expresión. Se especula si hubo presión del GOES y sus dueños, que quedan muy mal parados, se acomodaron voluntariamente.