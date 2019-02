Liderazgo ético: sin orgullo al ganar o al perder

Jamás volverá a ser igual El Salvador después del 3 de febrero, fecha en que la clase política recibió un mensaje terminante de parte del gigante que estaba dormido: la ciudadanía. Ciertamente, parecería que la gente manifestó su inconformidad ante comportamientos corruptos o prácticas abusivas con los fondos del Estado, acumulados por muchos años de parte de algunos funcionarios, aliados con líderes políticos y privados, acompañados de conductas prepotentes que generaron resentimientos, agresiones, intolerancias, odios y actitudes negativas, que no supimos calibrar en su justa profundidad en el corazón del pueblo.

Los resultados los interpreto, además, como un llamado de atención para que tanto quienes ganaron como quienes perdieron ejerzan un liderazgo exento de soberbia (orgullo), de tal forma que se le brinde una oportunidad de avanzar a nuestra democracia y al progreso del país trabajando juntos. Creo que no existe nada más dañino y torpe que la soberbia para hacer ineficaz el diálogo familiar, laboral, social y entre los diferentes sectores políticos. "El orgullo, en realidad, no es más que una estimación desordenada de las cualidades y de talentos propios. No es más que la idea desmesurada y desordenada que nos hemos formado de nosotros mismos. Cultivamos voluntariamente y con una especie de interior circunspección este alto concepto de nuestro propio ser, y no admitimos ninguna sombra, por pequeña que sea, ni referencia alguna a otras personas y no soportamos ningún reproche o corrección. Atribuimos a nosotros mismos (olvidándonos por completo de Dios nuestro Señor) todo lo que somos y todo lo que valemos. Y al obrar así, excluimos a Dios y a los demás de nuestra vida: tan solo yo importo, dice obstinadamente el orgulloso, contemplándose complacido y meciéndose con presunción a sí mismo. Las personas que van por este camino no soportan que haya nadie superior a ellas. Esta es una posibilidad que no puede verificarse, ni siquiera en el mundo de las hipótesis. Los demás no pueden tener más función que la de exaltar a estas personas: deben estar por debajo de ellas" (S. Canals).

Pienso que la gente se expresó contundentemente: ya sea por su asistencia valiente y actitud generosa al emitir el voto en medio del desencanto, aun sorteando escasez de transporte (46.9 % del padrón) ; o por su alegre esperanza de votar por un buen candidato, (en el caso de ARENA, Carlos Calleja y su compañera de fórmula, Carmen Aída), o por contendientes del FMLN y VAMOS); o manifestando su malestar a través de la abstención; o dando voto de castigo a los dos partidos oficiales; o mostrando que el voto duro ya no es tan sólido, porque no salió a votar… Aun con todas estas acciones y emociones, la democracia funcionó bien, por lo que es de justicia aceptar y felicitar al nuevo presidente Nayib Bukele elegido con el 53.10 % del electorado, deseándole todo lo mejor.

Los resultados también generaron un tsunami emotivo entre los votantes de ARENA, que todavía muestra fuerza y músculo capaz de reinventarse, si logra inspirarse en los casi 800,000 mil votantes que recibió. Por eso, animo a que evitemos quedarnos con las percepciones, emociones, sentimientos e impresiones viscerales causadas por la cólera e indignación, ya que son estériles y no permiten innovar, siendo además manifestaciones claras de orgullo. Debatamos con preguntas serias e indagaciones profundas la manera de transformarse, reinventarse y estar a la altura de las circunstancias, sin perder la sintonía con el ideario y principios del partido en temas trascendentales.