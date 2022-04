Liderazgo poderoso: Esforzarse por crecer en "habilidades blandas"

Esta columna se trata de animar a los líderes empresariales y a sus equipos a desarrollar o crecer en "habilidades blandas" (competencias sociales y de comunicación), que recomiendan conseguir tanto las más prestigiosas escuelas de negocios del mundo como el FORO ECONÓMICO MUNDIAL, FEM (World Economic Forum).

Ya antes de la pandemia estas instituciones y organismos económicos globales habían propuesto formar, reentrenar y capacitar a los trabajadores propios y a los jóvenes. Según el FEM (año 2020), las 10 habilidades que serán más demandadas, al menos hasta 2025, serían: 1. Pensamiento analítico y de innovación. 2. Aprendizaje activo y estratégico. 3. Resolución de problemas complejos. 4. Pensamiento crítico. 5. Creatividad, originalidad e iniciativa 6. Liderazgo e influencia social. 7. Uso de la tecnología. 8. Diseño y programación de tecnología. 9. Resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad. 10. Razonamiento y resolución de problemas. https://es.weforum.org/agenda/2020/10/estas-son-las-10-principales-habilidades-laborales-del-futuro-y-el-tiempo-que-lleva-aprenderlas/

Me dio gusto palpar que en esta línea de innovación en la educación se encuentra la alianza que realizó la Fundación Gloria Kriete (FGK) con Vision Education, del que pude ser testigo en un evento reciente. Ambas instituciones pusieron a disposición de los salvadoreños una aplicación móvil sin pago, LearnMatch, para que, en forma lúdica, toda persona pudiera aprender diferentes lenguas tales como inglés, español, alemán, francés, italiano, japonés o portugués.

Me encantó que dicha aplicación "convierte el aprendizaje en toda una experiencia de diversión, mediante juegos temáticos e interacción social sin límites… A la vez que ofrece comprensión lectora y verbal a través de cursos personalizados". (Juana Jule, directora ejecutiva de la FGK). En su discurso, escuché del CEO de Vision Education y creador de LearnMatch, Manfred Kastner, que la cultura latinoamericana es más abierta a los cambios en las metodologías educativas. Esto es una buena noticia porque aprender jugando será una oportunidad eficiente para que nuestros ciudadanos se conviertan en jugadores globales capacitados para funcionar en la economía circular y la nueva normalidad en los negocios, adquiriendo no solo un idioma nuevo sino porque desarrollan (skill up) varias de las habilidades blandas listadas arriba: creatividad, originalidad e iniciativa; liderazgo e influencia social; uso de la tecnología; resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad.

También la Dra. Mireia Las Heras, profesora de Dirección de Personas en las Organizaciones en la IESE Business School de Barcelona, analiza lo que pasaba antes y después de la crisis sanitaria: "Veníamos construyendo sociedades como si fueran islas: Había una gran falta de relaciones, de cohesión y de interés por lo ajeno muy clara, que salió a luz con el confinamiento…" Aprendimos el encierro en casa haciendo teletrabajo y laborando distancia, cuando son de forma absoluta, tuvo efectos nocivos múltiples, como: 1) La dificultad para definir los espacios, horarios y tareas. 2) El deterioro de las relaciones sociales, familiares y con compañeros de trabajo.

Las conclusiones y sugerencias que la Dra. Las Heras realiza en una de sus recientes publicaciones puede ayudar a los líderes a navegar mejor la "Nueva Normalidad".

Un interesante hallazgo y descubrimiento valioso de ella para los encargados de la cultura empresarial es que el trabajo a distancia (durante el encierro) ha cambiado definitivamente la forma de liderar, ya que de las jerarquías se ha pasado a "redarquías", donde los roles tienen menos importancia. Se cambió de una jerarquía piramidal a una más horizontal, basada en el apoyo y el conocimiento. Esto obligará a darle importancia al desarrollo de habilidades blandas, en especial las sociales y de comunicación, para que los empleados se adapten a la Cuarta Revolución Industrial y la Transformación Digital.

La Dra. Mireia Las Heras recomienda la "customización" de la vida laboral para equilibrarla con la personal. "Un modelo de teletrabajo mixto, en el que la presencialidad se reduzca a entre tres días por semana, para que el impacto en el estado de ánimo sea positivo: menos estrés por tráfico, menos riesgos de sobrecarga cognitiva… El teletrabajo no es una obligación, sino una opción... La gente tiene ganas de incluirlo en su vida". (Documento: "Un lugar de trabajo sostenible: hacia un modelo remoto y presencial". https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0610).