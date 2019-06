Llamado al Excmo. rector de la UCA, Andreu Oliva S. J., y padres de familia de la UCA

Con mucho respeto me dirijo a Uds., especialmente al señor rector de UCA, Andreu Oliva, Sacerdote Jesuita.

Primeramente me referiré a las definiciones del Diccionario RAE de las denominaciones "rector", "sacerdote", "Jesuita":

Ser Jesuita es ser sacerdote católico. RAE: "En la Iglesia Católica, sacerdote es el encargado en virtud del oficio que tiene, del cuidado, instrucción, y doctrina espiritual de una feligresía".

Rector: Superior de Universidad o Centro de Estudios Superiores. Rectorar: Regir o gobernar.

Comprendo que la UCA tiene estudiantes, no feligreses. Pero estoy segura de que la confianza depositada por padres de familia cristianos y no cristianos en una entidad gobernada y regida por Jesuitas se cifra en que sus hijos no serán orientados hacia enseñanzas y/o prácticas nocivas, contrarias a la Ley Natural, como lo es la perniciosa ideología de Género y los estímulos hacia "ejercer la desorientación antropológica, que caracteriza ampliamente el clima cultural de nuestro tiempo y que contribuye a desestructurar la familia, con la tendencia a cancelar las diferencias entre el hombre y la mujer, que se consideran simples efectos de un condicionamiento histórico-cultural". (Esto último no lo digo yo sino que el Papa Francisco en un texto emitido por la Santa Sede titulado "Varón y Mujer los creó"). Pienso que el rector encargado de la UCA siendo jesuita y representante de una orden religiosa católica, estará ya al tanto de esto, y en virtud de que el oficio que tiene es el cuidado de la formación de los estudiantes tanto en su instrucción, como en su espiritualidad, por ser él un sacerdote, deberá alertarse en lo que concierne a tan desnaturalizado concepto.

Lo digo porque hay carteleras recientes de la UCA invitando a ver dos películas LGBTI con clara incitación hacia la homosexualidad. Pero el Vaticano ya se ha pronunciado condenando por escrito la "Teoría de Género". El texto alerta ante una supuesta "emergencia educativa en lo que concierne a temas de afectividad y sexualidad" que ha generado un "concepto confuso libertino que busca aniquilar la naturaleza" a través de ideologías absurdas.

El cardenal Giuseppe Versaldi, en una especie de manual para profesores y padres de escuelas católicas (que aunque la UCA no sea específicamente católica, sí lo son sus dirigentes que educan a la juventud y de ellos se esperaría formen, si no en lo católico, definitivamente en la lógica de la inalterable mencionada Ley Natural). Así, la UCA no debería plasmar una visión de la educación que contraría la enseñanza católica. "Combatimos una guerra sin cuartel que plantea enseñar caminos hacia una concepción de la persona y de la vida como neutra. Esto es reflejo de una antropología contraria a la justa razón. Los esfuerzos para ir más allá de la diferencia sexual constitutiva hombre-mujer, como las ideas de ‘intersexual’ o ‘transgénero’, conducen a una masculinidad o feminidad ambigua", dice el texto.

El Vaticano atribuye que "con esta actitud, la identidad sexual y la familia se convierten en dimensiones de la ‘liquidez’ y la ‘fluidez’ posmodernas: fundadas solamente sobre una mal entendida libertad del sentir y del querer, más que en la verdad del ser; solamente en el deseo del impulso y voluntad emocional e individual momentáneos".

La ideología de Género, según la Santa Sede, presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía del fundamento antropológico de la familia.

La ideología de Género promueve una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer, proponiéndose caminos educativos que transmiten una concepción de la persona y de la vida pretendidamente neutra, pero que en realidad son reflejo de una antropología contraria al equilibrado raciocinio.