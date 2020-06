Llueve sobre mojado

El fin de semana fue de tragedia. Las imágenes sobre los estragos de las torrenciales lluvias ponen en evidencia, otra vez, la vulnerabilidad en la que vivimos. Continúa el conteo de personas que perdieron la vida. No termina de contarse las familias afectadas en su vivienda. No termina de contarse las familias que están en condiciones de riesgo por los derrumbes, deslaves y cárcavas. No termina de contarse los puentes y las vías de comunicación afectadas en su totalidad o parcialmente. Todos sabemos que pérdidas son millonarias en el patrimonio privado y del nacional son enormes. Habrá que trabajar muchísimo para recuperarlo.

Una y otra vez pasa lo mismo, dice la gente. Este mensaje no es primera vez que se escucha. Todos los años los medios de comunicación hacen coberturas sobre tragedias. Todos los años la gente afectada se queja de las múltiples solicitudes que se hicieron a las autoridades locales y nacionales para que intervengan. No hay año que la gente no repita que no hubo respuesta. Y no hay año en el que la gente no lamente que las tragedias se hubiesen evitado con intervenciones oportunas. Vienen a ver y nunca regresan, es el decir de muchos. Este gobierno ¿cambiará la historia de los últimos 30 años? ¿Podrá?

Una y otra vez la gente solicita muros de contención. Pobladores en quebradas y riberas de ríos temen, con razón, la fuerza de agua en las crecidas. Todos tienen conciencia del peligro y creen que el muro de contención es la solución. ¿Cuántos metros de construcción necesitan las colonias construidas y asentadas en terrenos con riesgo de inundación? ¿Cuánta es la inversión pública que se necesita para proteger la vida y la propiedad de residentes en estas zonas de alto riesgo? Nadie sabe cuántas aspiraciones están pendientes. Mucho menos, cuántas tienen viabilidad. ¿Hay recursos financieros?

Una y otra vez, se conoce de enormes cárcavas en plena zona urbana. Hay deficiencias en el sistema de recolección de aguas lluvias y negras que deterioran calles, caminos vecinales. Los sistemas se deterioran y no dan abasto. Hay tuberías que drenan a espacios de tierra frágil que agrandan las cárcavas amenazando a colonias enteras, y hasta que una fila de vivienda queda al borde del precipicio, llaman la atención pública. ¿Deficiencia en la normativa de urbanización? ¿Debilidades en la normativa de construcción? ¿Falta de control y supervisión? ¿Podrá diferenciarse el gobierno de la práctica de los últimos 30 años?

Una y otra vez, enfrentamos desastres que se olvidan. En 1998 el huracán Mitch, en 2001 los sismos, en 2005 el huracán Stan. Y una y otra vez queremos empezar de nuevo. Hace 20 años se creó el Sistema Nacional de Estudios Territoriales (SNET). Se creó en octubre de 2001 con un equipo de alto nivel para hacer estudios hidrológicos, meteorológicos, geológicos, oceanográficos y de gestión de riesgo. En ese momento se reconoció que, en 20 años, las pérdidas por eventos destructivos fueron de $4,000 millones.

El SNET fue creado para "contribuir a la prevención y reducción del riesgo de desastre"; fue creado para realizar "investigaciones y estudios de los fenómenos, procesos y dinámicas de la naturaleza, el medio ambiente y la sociedad relacionados, directa e indirectamente, con la probabilidad de ocurrencia de desastres y, por tanto, de pérdidas y daños económicos, sociales y ambientales". Lo cerraron. Nadie asumió sus funciones. ¿Andamos a tientas?