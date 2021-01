Lluvia en diciembre y en enero

El comienzo del título de arriba pudo ser tormenta pero agregamos algo: nuestra hija Carlota Lucía Arce estudiaba en la U Aberdeen de Escocia y dando las vacaciones hicimos un tour por el resto de Europa. Estando en Madrid visitamos la Plaza de Toros, donde el ambiente recordaba al torero Silverio Pérez, diamante del Redondel y tormento de las mujeres, pero también le caían tormentas de ellas.

1. En diciembre de 1958 cumplí 2 años de ser "escribiente" del Juzgado 1.º de San Salvador del que era juez Dr. Rafael Helena Rosales, secretario Mario Flores Hidalgo y pro-secretaria Virginia del Pilar Minero. También cumplían 2 años Arístides A. Larín (+) y Reynaldo Aguilar. El juez según él decía por ser yo "inquieto" me daba permiso y me ordenaba visitar de 12 a 1 del mediodía la Cámara de lo Penal, donde conocí a la Srita. Lourdes Araujo Schütz, con quien hicimos amistad y yo aprendí mucho de las apelaciones y casaciones penales.

2. La trabajadora social del juzgado Lic. Aguiluz nos invitó para despedir el año a una fiestecita que sería el 28 de ese mes en su residencia a la entrada de Villa Delgado de 3 a 7 de la noche: asistimos todos los nombrados menos el juez, el secretario y la secretaria. Como yo no tenía auto nos fuimos con los otros compañeros como se dice ahora "en chuzón" al lugar de la fiesta. Como a las 3 y media de la tarde se vino una tormenta que duró hasta las 6 de la tarde y se fue la luz y el agua, y allí terminó la "pachanga".

3. A principios de enero Lou me dijo: Mauricio, ya no nos vamos a ver porque mi tío, el magistrado de Cámara Dr. Araujo, se jubilaba; ella se iba a Chinameca a continuar sus estudios. Así pasamos ese aguacero admirados todos porque en diciembre no llueve y menos a "cántaros" y por eso lo estamos contando al amable lector de LA PRENSA GRÁFICA.

4. En enero de 1964 Lala, muchacha que ayudaba en la casa con nuestros 3 hijos menores de 8 años, nos invitó en el Día de Reyes a ir a su casa a Chinamequita, al sur de la capital. Yo conducía el Renault de que hablamos en artículo del 24 de diciembre pasado y a la par mía mi esposa con ya 61 años de estar juntos. Llegamos a Chinamequita como a las 11 de la mañana y a las 12 sirvieron el almuerzo de sopa de gallina india y luego nos dieron el postre que era camote en dulce de atado; como a las 3 y media de la tarde regresamos todos y comenzó a caer un aguacero hasta con granizos y rayos eléctricos y truenos.

5. Toda la calle de ida y regreso no era pavimentada y el Renault se venía como deslizando en el gran lodazal y ya llegamos a casa con el auto fundido como a las 6 de la tarde de ese día por la gracia del Rey de los Cielos. Nos preguntamos y todo el mundo preguntaba por qué había llovido en diciembre y en enero, pues es verano.

Estos apuntes han llegado a Uds. gracias a la ayuda que me da mi hija menor ya mencionada en pasarlos a la computadora, a LA PRENSA GRÁFICA por brindarnos la oportunidad de contar cosas que no se dan todos los años y al Eterno Padre que está sentado arriba de todo por mantenerme bastante saludable, con buena memoria y voluntad de ser un "escribidor de cartas". Ya nos veremos en febrero.