Lo bueno, lo malo y lo feo en seguridad pública 2016 (Parte I)

El año 2016 es el segundo año con mayor número de homicidios registrados en El Salvador después del año anterior 2015 en el presente siglo con 5,278; de haber continuado con el inicio de los primeros tres meses en materia de muertes violentas se hubieran superado siete mil homicidios; es la denominada “Masacre de Opico” que pone en la escena del delito al señor fiscal general quien semanas atrás había recibido el cargo y ante aquella escena espeluznante dice: “Es necesario tomar medidas excepcionales en aras de resguardar a la población” y este es el punto que generó unidad y cambio; el señor presidente de la República asume liderazgo, convoca a sus homólogos presidentes de los otros dos órganos del Estado y surgen las que finalmente se le denominarían “Medidas Extraordinarias”, luego de este cambio no solo en lenguaje sino en acciones puedo resumir los principales logros en materia de seguridad que le denominaré LO BUENO, así:—El giro y cambio de rumbo en las disposiciones de la seguridad pública permitiendo el apoyo y asistencia de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa. Pocas ocasiones hemos visto tal nivel de compromiso y un mismo sentir que valdría la pena en otras áreas y temas de país.—Control de siete centros penales en comunicación celular y tecnologías relacionadas; incluido el cierre definitivo del penal de Cojutepeque.—Orden a las compañías de telecomunicaciones que históricamente no habían atendido los llamados del gobierno a bajar la intensidad de la señal.—El cambio de ministro de Justicia y Seguridad combinado con un hombre de su confianza en la PNC.—Aceptación de que no era una percepción, no eran los medios, que no era la vía de la prevención la ruta única mientras no se recuperen los territorios.—La incautación de droga, toda una marca con más de 10,380 kilos con valor de más de $245,000,000. En esto el apoyo de la FAES y los nuevos jefes de las unidades especializadas de la PNC y FGR son claves y merecen un reconocimiento especial.—La estrategia de captura sobre cien cabecillas y mandos medios de estructuras de pandillas.—El reciente lanzamiento del Grupo Conjunto de apoyo a la Comunidad GCACA y quedarse después del FIRT y FES.—Lanzamiento de medidas extraordinarias en una segunda etapa para incorporar dieciséis municipios adicionales para iniciar el año 2017 con 26 municipios.—El Plan El Salvador Seguro tiene un énfasis en prevención y reinserción que en combate y represión, pero con todo hay un esfuerzo de tratar de hacer un enfoque integral a un problema multicausal y con larga data en nuestro país.—La reducción de homicidios en 1,378 muertes violentas que significan una reducción anual de 20.7 % con relación al año 2015; esto representará una disminución de 23.3 puntos en índice de homicidios por cada cien mil habitantes suficiente para salir del nada honroso primer lugar en muertes violentas del año 2015 a nivel mundial con una tasa de 81.2 homicidios sobre cada cien mil habitantes.—El reordenamiento del Centro Histórico impulsado por la Alcaldía de San Salvador preparó el escenario para una mayor efectividad del FIRT y FES en el control del Centro Histórico y la disminución de los homicidios en el sector aporta en la reducción total de los homicidios; bien por el Gobierno que aprovechó la coyuntura en beneficio del país. Esta combinación va a repercutir en indicadores internacionales como los del Banco Mundial, Foro Económico Mundial y el Índice de Paz Global.