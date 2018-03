Lo bueno, lo malo y lo feo en seguridad pública 2016 (Parte II)

Lee también

—Las extorsiones siguieron golpeando e impactando a las empresas salvadoreñas en especial a las pymes, a pesar de la disminución en las denuncias ante la PNC es un delito real y que se ha cobrado la vida de muchos salvadoreños que se han negado a pagar.—Las extorsiones necesitan un plan estratégico y específico como Estado salvadoreño, que incluya un fortalecimiento inmediato de las unidades especializadas de la PNC y FGR así como la Fuerza de Tarea Anti Extorsiones de la FGR cuya sede se inauguró en diciembre de 2014.—La inseguridad continúa siendo el mayor problema expresado por la población por medio de diferentes encuestas y parámetros de medición.—Es evidente que existe una red de corrupción alrededor de los centros penales, ya que persiste ingreso de chips y objetos ilícitos posterior a las medidas extraordinarias en los mismos, lo cual ha quedado en evidencia en las requisas. Se esperarían capturas de los empleados o proveedores involucrados.—La ausencia hasta el momento de una política criminal de Estado salvadoreño que daría un rumbo en muchas áreas como la presupuestaria y la PNC y FGR recibirían un apoyo desde el mismo Presupuesto General de la Nación. Hay ausencia de la criminología y ciencias forenses.—Basar únicamente y exclusivamente en el Plan El Salvador Seguro que sus componentes están basados en prevención y reinserción en más del 80 % de sus acciones.—Los desplazamientos forzados internos registrados.—La falta de unidad y de criterios unificados para las cifras de homicidios en el país. Debería de existir una entidad de la Sociedad Civil que medie y aplique procedimientos técnicos.—La falta de apoyo para fortalecer a la PNC y FGR en materia de investigación científica del delito, es necesario investigar y establecer ¿a quiénes están asesinando?, ¿cuál es el perfil de las víctimas?, ¿cuántos son pandilleros?, ¿cuántos mueren en enfrentamientos?, ¿cuántos se mataron entre ellos?, ¿cuántos homicidios tienen relación con droga o extorsión? ¿Sicariatos? ¿Zonas geográficas del crimen?—La falta de denuncia de la ciudadanía en los principales delitos bajo la premisa del temor, así como falta el componente de involucramiento y participación activa en la prevención y disuasión del delito.—La falta de apertura en el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia para escuchar a otros actores que no forman parte de dicha estructura e especial a técnicos y especialistas posiblemente por temor a escuchar que se necesita fortalecer el combate y represión en este momento.—A pesar de la disminución en los índices de homicidios es el segundo año con mayor cantidad de muertes violentas en el presente siglo, después del año anterior, 2015, lo que nos mantendrá en categoría de país en Riesgo Extremo.—El no aprovechar la capacidad instalada y técnica de los Servicios Privados de Seguridad, así como los Cuerpos de Agentes Metropolitanos (CAM) que por medio de reformas pudieran apoyar más activamente en la prevención y disuasión del delito estableciéndose también protección y socorro jurídico ya que no tienen apoyo de ley en este momento.—La cantidad de recursos económicos que han salido de préstamos y contribución especial.