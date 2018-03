Lo bueno, lo malo y lo feo en seguridad pública 2016 (Parte III)

Lee también

—Los cinco mil doscientos sesenta y ocho homicidios del año 2016 que dejan a igual número de familias con dolor profundo como parte de la violencia social, delincuencia y crimen organizado.—Los homicidios de miembros de la PNC, FAES, custodios de Centros Penales y agentes de seguridad privada.—Las víctimas de violencia, delincuencia y crimen organizado, ya que no existe un programa de atención integral, mucho menos un seguimiento de parte del Estado salvadoreño.—El no cumplimiento de la sentencia de la CSJ sobre el hacinamiento en los centros penitenciarios y bartolinas de la PNC que ha incrementado las enfermedades, entre ellas la tuberculosis, y facilita las fugas de reos de alta peligrosidad.—La falta de nombramiento del director del Instituto de Medicina Legal por la Corte Plena durante todo el año 2016 en uno de los países más violentos del mundo, todo un lujo.—El rompimiento de la unidad que habían alcanzado los partidos políticos con el Gobierno actuando como intermediaria la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa y que finalizó con ochenta y cuatro votos para las medidas extraordinarias, y que este ejemplo no pueda permear a otros temas primordiales de país como economía, salud y educación.—Que la ciudadanía continúe con apatía y mitos que impiden y limitan su participación activa en la denuncia y soluciones a los problemas de su comunidad y entorno.—Que el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia no escuche ni permita la participación de otras voces y sectores especializados en materia de seguridad.—La falta de investigación y aporte científico de los sectores académicos a la problemática de la seguridad pública y ciudadana.—Las extorsiones siguen siendo la tarea pendiente de atender, requieren de mayor investigación y estudio para tener una mejor aproximación al daño real a la economía y evitar maximización de cifras económicas y su impacto.—Los elementos de la PNC y FAES que se vieron involucrados en acciones de delito que empañan la imagen y credibilidad de ambas instituciones, afortunadamente son una minoría, y que tanto la PNC y FGR han capturado y acusado formalmente ante tribunales.—Los procesos judiciales abiertos y la captura del ex fiscal general de la República ocurrida en agosto de 2016. La que fue su casa y dirigió para combatir y reprimir el delito, lo acusa de soborno, fraudes procesales, divulgación de material reservado e incumplimiento de funciones como fiscal general de la República de El Salvador, imágenes que no deben repetirse en nuestro amado país.