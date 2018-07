Lo bueno y lo malo esta semana

Hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo en nuestro país. Esta ha sido una semana de mucha turbulencia, tanto aquí como en Nicaragua, hay una serie importante de cosas que marcará a la nación y a la región en los años por venir.

Algo bueno, en la carrera presidencial recibimos la grata sorpresa de que PCN, ARENA y DS presentaron una extraordinaria candidata a vicepresidenta, Carmen Aída Lazo, una persona especial en la política, con una destacada trayectoria académica, cum laude en Economía y Negocios en la ESEN, maestría en Economía aplicada en la Pontificia de Chile y una maestría en Políticas Públicas en Harvard University.

Adicional a lo académico participó en el diseño de FOMILENIO, asesora en la Secretaría Técnica, en la creación de la Superintendencia de Competencia de la que fue directora, es directora de Banco Azul. Carmen Aída es sensible a las necesidades de todos, especialmente de los más necesitados. Tiene una historia bonita, viene de clase media que le cuesta, no le cuentan nada que no conozca, sus estudios fueron principalmente becas por mérito.

Difícilmente se encuentra gente como ella en el tope de una posición de elección popular. Bienvenida, Carmen Aída.

En el mismo tono optimista hemos visto una campaña electoral, una plataforma, muy limpia, muy de altura y muy cercana a la gente. El candidato de ARENA, Carlos Calleja, sencillo, carismático y siempre rodeado de personas humildes. Nunca se le ha visto con guardaespaldas con AK-47, ni dragonovs de alto poder. Carlos se perfila como alguien que puede cambiar la forma de hacer política en el país.

En el mismo tono positivo, hemos visto al candidato Hugo Martínez, uno de los pocos potables del Frente. A pesar de su figura menos radical, no levanta en encuestas el castigo electoral de nueve años de mal gobierno, enriquecimiento de sus líderes, cuentas turbias de ALBA Petróleos y sus sociedades en las que presumen de que el dinero se queda en unos cuantos dirigentes. Endeudó a las alcaldías y protege a sus señalados de corrupción, como Funes, Reyes y Merino. Eso les ha causado daño en sus bases. Su voto duro, a pesar de que Hugo haga buena campaña, no levanta. Con sus apoyos al genocidio de Ortega, difícilmente tendrán muchos más que en la elección pasada.

Lo malo es aquí el espectáculo montado alrededor de la pretendida candidatura de Bukele. Se ha presentado como víctima del sistema a quien los poderes ocultos se le confabulan para no dejarlo participar. No obstante, los evidentes fallos de la campaña del Sr. Bukele en la presentación de NI y en la desinscripción del CD, que enfrentaba ese proceso de ley previo a la intención de ambos de vincularse políticamente. El Sr. Bukele sabía que NI no cumplía los plazos electorales y de la precaria situación del CD, con el que si falla, iría con NI o GANA. Finalmente correrá en alguna opción. La ciudadanía en general desea que se resuelvan los problemas, que él corra y sea derrotado en las urnas.

Los analistas ven difícil que con cualquiera que lo haga prevalezca, FMLN y GANA, llegue a un millón quinientos mil votos en primera o segunda vuelta que ARENA tiene como meta.

Sin embargo, el ambiente es feo, vivido en los últimos 15 días; abejas que pican como las constantes manifestaciones por todos lados. Lo más feo recientemente fue la turba de supuestos estudiantes que invadieron un conversatorio abierto de la Sociedad Civil, provocaron disturbios y violencia. No está claro si fueron enviados del FMLN o NI, pues mencionaron líneas de ambos lados. Pero de donde quiera que viniera esto se parece a la Brigada Limón, famosa por matar policías con rifle de asalto, es el mismo tipo de actitud, gente violenta y poco respetuosa que destila odio.