Lo más importante en la vida es tener la experiencia viva de la libertad desde lo más temprano que sea posible

Por la misma configuración de nuestro ser interior, los seres humanos estamos llamados a ejercer la conducción de nuestra propia vida, independientemente de las situaciones externas que haya que afrontar al respecto. Se piensa con reiterada frecuencia que las condiciones materiales son las que deciden cuál será el curso existencial de cada quien; y aunque es evidente que dichas condiciones tienen una gravitación muy relevante en lo que puedan ser los destinos personales, son en verdad los motores de la voluntad los que rigen el destino personal y su marcha correspondiente. Y así estamos viendo constantemente cómo les va a los que se acomodan a sus limitaciones y cómo les va a los que luchan por superarlas.

En estos tiempos en que la cultura del emprendimiento se ha vuelto expresión viva del avance personal y social por todas partes, se muestra a diario el poder de la iniciativa personalizada, en un mundo que es una mezcla cada vez más expansiva de cierres y de aperturas de todo tipo. Y para ser emprendedor hay que partir siempre del propio impulso de serlo, lo cual constituye una de las más claras expresiones de la libertad con nombre y apellido. Eso es lo que hay que promover y estimular por todos los medios posibles: que los individuos activen su creatividad en la forma que a cada quien le resulte más natural. A partir de esa experiencia individual pueden irse desplegando todas las otras formas de libertad que la sociedad necesita para su desarrollo.

La propia experiencia al respecto es la mejor credencial que puede tener cada uno de nosotros para ir forjando identidad propia. Y el testimonio individualizado da fe de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. En mi caso personal, el haber estado, desde la primera infancia, en un ambiente familiar que apenas se daba cuenta de que yo existía me libró de cualquier riesgo de sobreprotección; y eso me hizo crecer por mis propios medios anímicos. Es cierto que la sensación que eso produce en aquellas etapas iniciales de la vida es de escalofríos existenciales que no se sabe cómo sobrellevar, pero al mismo tiempo tal situación familiar y personal constituye un estímulo temprano para por ir avanzando hacia el comportamiento autorresponsable. Y lo mejor que le puede pasar a cualquiera es entrenarse lo más pronto posible en las contingencias y en los beneficios de la libertad.

El ejercicio de la libertad no sólo es fenómeno individual sino a la vez desempeño colectivo. Y es que ambos planos –el de las personas y el de las colectividades, abarcando desde luego los entes nacionales– van siempre íntimamente conectados. Así vemos cómo cuando la libertad se hace valer en una sociedad determinada, los miembros de la misma están más habilitados para ejercerla en sus respectivas áreas personalizadas. Aquí entra en juego otro factor que es francamente vital dentro de todo este panorama: el de las experiencias compartidas. Al respecto, hay que reconocer que el ejercicio de la libertad se va convirtiendo progresivamente en un juego de imágenes, como si se tratara de un infinito salón de espejos. Porque la libertad bien vivida y bien compartida es la mejor forma de convivencia.

En lo que a la dimensión política se refiere, el escenario más propicio para que la libertad prospere y se desarrolle es la democracia, porque en ella lo humano integrado y diferenciado puede llegar a manifestarse en forma plena y constante. Al ser así, se comprende bien que dicho régimen de vida vaya ganando presencia y protagonismo dentro del desenvolvimiento histórico de la humanidad, y más en estos tiempos en que la comunicación expansiva nos permite vernos sin límites desde todos los ángulos imaginables.

En nuestro ambiente, la libertad siempre ha tenido que enfrentar múltiples obstáculos en la ruta hacia su plena realización; y esa limitación estructural ha sido la causa de muchas de las distorsiones políticas, sociales y económicas a las que los salvadoreños nos hemos visto expuestos en el curso del tiempo. Hoy, al amparo de la democratización que se va desenvolviendo en el ambiente, podemos ver cómo la libertad va siguiendo esa ruta, con dinamismos cada vez más identificables. Esto hay que preservarlo y salvaguardarlo por todos los medios que la misma democracia habilita. El régimen de libertades se constituye así en el núcleo de un El Salvador que ya no está librado a su suerte, aunque haya aún tanta reparación por hacer.

Por todo lo anterior podemos afirmar que la libertad se halla más viva que nunca entre nosotros, y este es el mejor aporte que puede recibir la evolución nacional.