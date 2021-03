Lo que debe cambiar desde el 1 de mayo

Para que un país pueda seguir adelante y no se tenga al pueblo disconforme o enojado, se debe hacer ajustes, una reingeniería en todos los sentidos. Ya lo he analizado en muchos artículos de opinión. El presidente de El Salvador tendrá a una Asamblea Legislativa a su favor; sin embargo, se debe cambiar muchas cosas. Se debe tener consensos y se espera que la carta magna no sea manipulada.

La austeridad es importante cumplirla, el expresidente uruguayo José Alberto "Pepe" Mujica es un ejemplo de político que vive austeramente y lo cumplió en su mandato. En El Salvador hemos tenido un giro de 180 grados en la forma de cómo se gobernará. Es justo y necesario que tengamos verdaderos cambios.

Todos debemos estar vigilantes. Si queremos un país ordenado, con una administración transparente en todos los sentidos, debe de haber: 1. Eliminar los bonos, todo empleado de los órganos del Estado y otras entidades reciben un sueldo, no es meritorio que continúen recibiendo sobresueldos o bonos. 2. Los diputados no necesitan de asesores; por lo tanto, tienen la capacidad intelectual de hacer su trabajo. Lo que debe haber es un equipo multidisciplinario de asesoramiento. 3. Cada diputado, ministro o funcionario debe utilizar un servicio médico del ISSS, el cual es para todos, no debe de haber preferencias. Eso es la igualdad que el pueblo quiere. 4. Los viajes que realizan los funcionarios deben ser vigilados, y si es posible, eliminados. Ya no deseamos ver a diputados viajar y gastar los erarios de Estado. Lo harán si lo amerita. 5. Ya no más autos, cada diputado que use el propio. Se debe eliminar las fiestas, regalos, gastos de alimentación exorbitantes. 6. Los diputados deben de ganar un sueldo que se acople a sus necesidades; el pueblo salvadoreño recibe mensualmente, en su mayoría, un sueldo mínimo, por lo tanto, un diputado debería de ganar 1,500 dólares. 7. Se debe erradicar el nepotismo. 8. Eliminar las contrataciones a familiares; no puede estar contratándose proyectos, compras o contratar servicios de diferentes índoles como: alimentos, viajes, eventos, etcétera. Las contrataciones deben hacerse con personas sin parentescos. 9. En la Asamblea Legislativa y otros órganos del Estado, se debe eliminar las plazas fantasmas. No es justo que muchas personas, especialmente jóvenes, anhelen una plaza laboral y muchos funcionarios cobran su cheque sin hacer absolutamente nada. 10. Fuese conveniente tener menos diputados.

Para que El Salvador cambie, los nuevos concejos municipales y diputaciones deben analizar los indicadores económicos, con cuánto se iniciará una nueva era en el ámbito político salvadoreño. El FODES, por ejemplo, debe ser equitativo, se debe revisar la recaudación fiscal, se debe tener un control en todos los gastos que se realicen, no importa si es una alcaldía pequeña o grande. El tener concejos municipales plurales ayuda a vigilar mucho mejor los gastos y en qué se utilizan.

El pueblo habló y se cansó de ver corrupciones, nepotismo, contrataciones amañadas, gastos innecesarios, etcétera. Si los nuevos funcionarios logran cambiar lo antes expuesto, les aseguro que el pueblo estará conforme y tranquilo. El llamado de atención es para que renueven muchas actuaciones que no son las acordes para un país subdesarrollado como el nuestro. El 1 de mayo se iniciará con cambios esperados. Ojalá se respete el Estado de derecho. ¡No más nepotismo y corrupción!