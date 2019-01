Lo que dejó la campaña...

En las campañas electorales sucede de todo...; escuchamos, vemos y soportamos las cosas más absurdas de la clase política. Lo más cínico son las visitas de los candidatos a barrios, cantones y comunidades; andan por todos lados, abrazando, besando y saludando a la gente (luego que llegan al poder no vuelven a poner un pie en esos lugares, y si lo hacen llevan escolta descomunal). Se diseñan planes de gobierno que no se vuelven a leer y no se cumplen. Se gastan millones en publicidad. Se publica una considerable cantidad de encuestas, mientras, un ejército de analistas elaboran apologías y críticas al servicio de las ideologías. Se enarbolan discursos demagógicos; y finalmente, en las redes sociales fluyen "Fake News" y las calumnias. Todo lo anterior por conquistar el voto y llegar al poder. En fin, es el hándicap de las democracias... pero examinemos un poco más a fondo que observamos:

Las encuestas: ¿se equivocan? Si están bien hechas y con rigor estadístico y metodológico, no (al menos las universitarias); lo que cambia es la opinión de la gente, la cual es modificada por la campaña. Las encuestas no adivinan el futuro, solo presentan fotos del momento. Son herramienta para informar e intervenir y ajustar campañas y discursos. En esta campaña hubo muchas encuestas y prevaleció un sentimiento ciudadano de aversión en contra de los dos grandes partidos vinculados a los casos de corrupción.

Las fórmulas: Pese al fanatismo y al antagonismo, contamos con figuras de mejor perfil, más jóvenes, algunos con mejor preparación académica; se puede cuestionar la personalidad política, si tienen o no esa capacidad para conectar o comunicar emocionalmente con más eficiencia. Pero en general la valoración es positiva.

Debates: Los eventos con los que contamos –FUSADES, UCA, UES, ASDER, AUPRIDES– fueron exposiciones –muy bien logradas–; como suele suceder el candidato que va a la cabeza de las encuestas no asiste, estas situaciones desfiguran los eventos y nos queda una fotografía borrosa sobre las propuestas. Fueron buenos intentos, que enriquecen a la democracia, pero siguen siendo actividades superficiales de cara a conocer a los candidatos.

El marketing: Prevalecieron más los "slogans" y "hashtags" que las propuestas para solucionar los problemas. Fue un proceso preelectoral con pésimos estrategas. La campaña sucia tuvo más vigor que las ideas. Las redes sociales fueron el escenario por excelencia y los mítines y pinta y pega pasaron a un segundo plano. Los partidos no se prepararon bien para afrontar el desafío latente de la corrupción. Se lanzaron a la arena política con sus mismos símbolos y discursos, y la gente no perdonó, les cuestionó. Vamos a ver qué sucede con las maquinarias logísticas y territoriales el próximo 3 de febrero.

Los ausentes: Los temas no tratados con seriedad fueron los que demandaba la ciudadanía: pandillas, corrupción, reforma fiscal y crecimiento económico. Los candidatos y sus equipos se fueron por la tangente. Los planes presentados a última hora son ideas generales, sin datos concretos, sin asidero fiscal, ni siquiera conocimos los posibles gabinetes...

Pese a lo negativo y a la crítica, la democracia y la institucionalidad avanza; confiamos que tendremos un proceso electoral transparente y, que más gente, y sobre todo jóvenes, saldrán a votar. Ojalá ejerzan el sufragio con la razón más que con el fanatismo.