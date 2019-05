Lo que el pueblo espera del nuevo gobierno

En las calles, la voz del pueblo comenta sobre la transición política para este año. Cada quien labra su destino y ese destino dependerá del tipo de gabinete que lleve en su gobierno el presidente electo Nayib Bukele. Desde el 1 de junio el pueblo salvadoreño tiene esperanzas que muchas cosas cambiarán. Aunque no es fácil componer a un país con bastantes problemas. Lo extraño es que no se ha develado quiénes serán los nuevos funcionarios.

Según estadísticas de la Policía Nacional Civil, los homicidios han disminuido, aunque los asesinatos son la noticia principal en los rotativos. Los feminicidios aumentan y la violencia intrafamiliar no cesa. Parece que los valores se han perdido. Las extorsiones y rentas impuestas por los pandilleros son el pan diario. Súmese las desapariciones.

Con respecto a la educación salvadoreña, todos pensamos que la PAES es el barómetro para medir todo el sistema educativo. El sistema educativo, en especial los maestros, quieren cambios. Si el Ministerio de Educación desea contar con docentes más capacitados para que mejore la calidad educativa, tendría que tener un mejor presupuesto para pagarles mejor; sin embargo, el presupuesto en educación seguirá siendo el mismo para este año. Ojalá un día el gremio docente tenga el salario justo para trabajar óptimamente; ya que son miles de docentes que no desean renunciar debido al poco dinero que reciben cuando se jubilan.

El gobierno del FMLN ha hecho su trabajo en mejorar el sistema de salud; pero hace falta mucho por hacer. Las quejas siempre se escuchan. En el sistema judicial hemos observado un avance significativo en la lucha de la corrupción; empero, se observa que la justicia no se aplica tal como la ley lo dicta, o todos en la cama o todos en el suelo. Que la justicia sea pareja.

La realidad salvadoreña no es solo verificar cuántos emigran en las caravanas, la realidad es que hacen falta más oportunidades laborales, hace falta un mejor sistema educativo y de salud. Estrenar un nuevo año significa que podamos tener un mejor futuro, ojalá que los encargados de guiar al país sepan usar bien la brújula hacia el desarrollo.

Un llamado a los que tendrán cargos públicos, ojalá que las mieles del poder no les enferme, ojalá que reciban el salario justo y necesario y no terminen como en otros gobiernos enriqueciéndose del erario. Somos un país subdesarrollado y estamos hartos de ver a tantos corruptos. Antonio Saca y Mauricio Funes son los ejemplos a no seguir.

Al nuevo presidente le espera un camino duro, no será fácil, especialmente deberá eliminar la corrupción, el nepotismo, plazas fantasma, el narcotráfico, etcétera. ¿Por dónde empezará a aplicar el plan quinquenal? Recordemos que recién se siente en la silla presidencial inicia el invierno y el sector agrícola guarda las esperanzas en tener mejores oportunidades, en especial la caficultura. Se debe tener excelentes relaciones entre el gobierno y la empresa privada; además de abrir oportunidades con otros países.

Para que todo marche bien, la oposición y el nuevo gobierno deben negociar. El pueblo no quiere estar viendo discusiones, el pueblo quiere que se cumplan las promesas hechas en la campaña. Se espera que tengamos una transición con mejores oportunidades, deseamos un quinquenio con mejores condiciones para vivir en El Salvador.