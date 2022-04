Lo que la experiencia nos está enseñando una vez más es que la moderación de las conductas es básica para salir adelante

Estamos viviendo un momento histórico de impulsos y de arrebatos globalizados, y las convulsivas consecuencias de ello se hacen sentir por todas partes, desde las grandes ciudades del caricaturesco "mundo desarrollado" hasta los pequeños cantones de un país como el nuestro. Nunca como ahora se habían dado hechos como los actuales, en cadena sin límites, y esto implica una novedosa experiencia a la vez que una especie de cartilla de nuevos procederes vitales. Todos, nos demos cuenta de ello o no, estamos preguntándonos: ¿Cómo es posible que a lo largo de nuestra experiencia vital anterior no nos hubiéramos dado cuenta de que vivíamos en un equilibrio ficticio, determinado por los intereses herméticos del poder? Esa es la pregunta del millón, que nos está dejando todos los absurdos al descubierto. Y el despertar de esa cuestión es lo que nos tiene así.

¿Así cómo? A la expectativa de lo que pasa y de lo que puede empezar a pasar de aquí en adelante, en la medida en que el cambio de circunstancias modifique las costumbres convivenciales que se mantuvieron estáticas por tanto tiempo. Todo esto implica tener que asimilar y administrar dichas transformaciones que nos han tomado por sorpresa, y no porque sean inesperables como tales sino porque no tuvimos la disposición y la habilidad espontáneas para seguir el curso natural de los aconteceres evolutivos. Y aunque dicha falta nos está poniendo contra la pared en muchos sentidos, aún pretendemos salir adelante por medio de una conflictividad que no va a conducirnos a ninguna solución que verdaderamente pueda sustentarse y sostenerse como tal.

Hay que decirlo con plena convicción iluminadora: ningún pasionismo, por firme que parezca, es capaz de funcionar como método beneficioso, en lo inmediato pero sobre todo a la larga. Rindámosle inmediato tributo a la naturalidad que sustenta toda forma de convivencia basada en la similitud básica entre los seres humanos. Dicha similitud ha sido dejada de lado por obra de la distorsión que deriva de querer hacer prevalecer en toda circunstancia los factores externos que han venido definiendo nuestras vidas prácticamente desde el principio de los tiempos. No somos más porque tengamos más, porque podamos más ni porque prosperemos más. Esa es la fantasía más perversa de todas.

Hacer las cosas bien, en lo interno y en lo externo, es lo que posibilita que se dé un progreso sistematizado y consistente. Las traumáticas experiencias actuales lo demuestran, y sobre todo nos lo muestran con elocuencia incuestionable. Demos gracias por ello al momento vigente, que pese a todos sus desbordes críticos nos está impidiendo volver a dormirnos sobre nuestros falsos laureles. Esto constituye un verdadero catálogo de reconsideraciones destinadas a reposicionar las acciones presentes y por venir. Digámoslo con toda claridad y convicción: no hay vuelta atrás, por más que muchos se esfuercen en ello.

La realidad, tal como ahora mismo se presenta, está reclamando una baja de tensiones para que la racionalidad pueda salir adelante. Y esto es aún más urgente porque lo que impera es el rechazo mutuo, que se agarra de cualquier argumento, por tendencioso que sea, para salirse con la suya. En esta pugna constante la libertad queda constantemente atrapada, la democracia sufre golpes que le van dejando moretones imborrables y la sana práctica se ve invadida más que nunca por los agravios de la corrupción.

Pero hay que ponerle suficiente atención al hecho de que la conciencia ciudadana parece estar despertando en serio de sus sucesivos letargos. Y no basta con darle a esto una connotación noticiosa: hay que asumir el significado práctico de dicho acontecer histórico para redefinir conductas desde la raíz y no por conveniencia circunstancial. Es hora más que sobrada de recomponer a fondo toda la actividad política y socioeconómica para que el país cambie de rumbo.

En ese marco habrá que ir desplazándose con actitudes y procederes de nuevo estilo, y esto hay que hacerlo espontáneamente y a la vez en forma programada. Se tiene que dejar atrás de modo definitivo el viejo estilo, que era superficial y caricaturesco. Todos –tirios y troyanos– debemos aportar lo que a cada quien le compete y le corresponde dentro de esta cruzada de redefiniciones.

Ahí, a un paso, está el futuro. Digámoslo así, con inspiración y con esperanza, para que el cambio comience con el sentimiento y pueda irse expandiendo seguramente hacia el horizonte que nos espera a la vuelta de la esquina. Y la temperancia es vital para consolidar todo lo anterior.

Que no haya desajuste emocional que pueda salir adelante. Esa es la norma que nos debe guiar en este trayecto evolutivo, que desde luego es compendioso y complejo en muchos sentidos, como resulta siempre toda dinámica de cambio.

No hay que tenerle miedo al cambio, ni tampoco querer darle condición de juego de azar. Es una de las tareas más comprometedoras que puede haber.