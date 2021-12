Lo que la pandemia nos robó

Cuando salimos del encierro recuerdo haber tenido la sensación de que había perdido la habilidad de socializar. Y quizá también las ganas. Nunca dimensioné lo imprescindible que era la interacción humana hasta que, como todos, me vi obligada al aislamiento.

Mucho menos valoré qué tanto podría afectar a un niño que solo conoce de aquella interacción que se da por medio de una pantalla; que no ha tenido contacto físico con ninguno de sus compañeros de clase. Un niño que jamás ha tomado de las manos a sus amiguitos para cantar una canción. Tampoco los ha correteado en los pasillos de su escuela mientras la maestra les advierte a todos que se pueden caer.

El covid-19 trajo consigo un ambiente de límites y frustraciones para millones de niños en el mundo. Miles de casos de depresión, ansiedad y aislamiento. Desde entonces siempre me pregunto cómo pueden encontrarle algo bueno a la pandemia, si nos ha robado tanto. Yo no puedo. Y tampoco lo comprendo.

No solo desencadenó una crisis educativa, también hizo que los niños se enfrentaran al peligro en su propio hogar y que tuvieran más contacto con videojuegos y otros dispositivos electrónicos que con humanos. Se vieron obligados a jugar solos, a no interactuar.

Recientemente platiqué con una psicóloga y me explicó que no es malo que un niño esté solo y se aburra (es necesario, en realidad), pero no por períodos prolongados de tiempo. Esto no es normal en su desarrollo. Los niños necesitan moverse.

La buena noticia es que hay una solución ante una nueva normalidad tan desgarradora: regresar al arte. Retomar actividades con nuestros hermanos, sobrinos e hijos. Acompañarles en su proceso inconsciente de sanación y motivarles a participar en talleres y cursos que los nutran emocionalmente, que los hagan reencontrarse con el mundo y descubrirse a sí mismos, porque si algo es de reconocer es el impacto que esto puede tener en ellos.

No subestimemos la importancia de dedicarle tiempo a la educación de nuestros niños. Y no me refiero a lo académico, sino a interesarnos en ayudarles a descubrir sus habilidades al relacionarse con las artes escénicas y con el deporte. Yo no lo entendía, hasta que presencié sus efectos.

No fue hasta este año que tuve un reencuentro con el poder del teatro y llegué a la misma conclusión de hace algún tiempo: nunca he visto a alguien sentirse tan poderoso como cuando está en un escenario (de esto excluyo a los políticos y a los corruptos).

Hace poco lo viví con niños. Les vi reír, brincar y expresar sus miedos. Lloré de la risa. Y lloré, también, porque por un momento dejaron a un lado sus problemas. Y es que, aunque preferimos ignorarlo, un niño sí tiene conflictos graves: de autoestima, de bullying, de miedos. Miedo a pararse frente a un público, miedo a aceptar su identidad de género o a sentir rechazo al hablar con sus padres.

No tengo hijos, pero si los tuviera, buscaría acercarlos a cualquier actividad que implique fortalecer sus talentos. Claro está, en algo que les guste y que les resulte sanador, sin buscar llenar mis expectativas, sino las de ellos; sin ser impositiva. El exponerlos a las artes es una herramienta que los empodera.

En los últimos meses he descubierto que no hay nada más satisfactorio que dejar el adultocentrismo a un lado y tomar un momento para cuestionarme qué es lo que produce la felicidad en un niño. Ahora estoy convencida de que eventos que para algunos adultos pueden parecer insignificantes, en un contexto de aislamiento o incluso de depresión, a un niño pueden salvarle la vida.