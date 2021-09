Asistí a una conferencia titulada el ABC del Bitcóin. Fue oportuna. La expositora compartió información para que cada uno hiciera sus propias valoraciones. Ilustró con casos concretos. Fue educativa. Por la actualidad del tema comparto lo que me dejó claro.

El bitcóin es para hacer inversiones. Cuando la gente tiene dinero de sobra, es decir, sustancialmente más de lo que necesita para su diario vivir, es obligado buscar opciones de inversión para multiplicar el dinero en un plazo que cada quien esté seguro de no necesitarlo. Si le sobra dinero no lo guarde bajo el colchón. Hay opciones en los mercados para que cada quien, con información y libertad, haga con su dinero sobrante lo que más le convenga.

No son muchas personas las que tienen esta oportunidad, más bien son pocas. La gran mayoría vive al día, es decir, ganando para sobrevivir. No queda para ahorrar previendo necesidades futuras y mucho menos para invertir, es decir, para colocar el dinero en instrumentos para que por sí solo crezca.

Si tienen mil, dos mil, cinco mil o más dólares de los que necesita, una opción es el bitcóin. Compre bitcóin y déjelo hasta que tenga utilidades satisfactorias. Tenga disposición a esperar porque un día sube y otros baja. El comportamiento es variable. Espere hasta ganar si no necesita el dinero.

El bitcóin carece de respaldo institucional. El riesgo es personal, se respeta la libertad de decisión y de inversión. Si se equivoca en la transacción, si pierde su número de identificación o si se le olvidan sus referencias, no hay institución que le respalde. Allí no hay jefe de sucursal, gerente ni presidente de banco al que pueda recurrir. Se equivocó, se equivocó. Perdió, perdió. Así de simple. Las pérdidas privadas no se rescatan con fondos públicos.

¿Qué significa esto? El bitcóin no tiene institucionalidad. Se entiende que BANDESAL está respaldando las transacciones financieras para promover el proyecto presidencial. Sin embargo, debe tenerse claro que en la modalidad de ciberespacio no hay a quién reclamar ni a quién demandar. Nadie podrá resolverle ningún problema que se le presente. Hay promotores de la aplicación para que la aplicación se descargue. Ninguno de ellos estará presente cuando usted tenga problemas. Usted es libre de decidir el riesgo que asume con el bitcóin.

El bitcóin afecta la masa monetaria. Se ponen dólares para recibir bitcóin. Se tiene bitcóin y se cambia a dólares sin tener certeza del tipo de cambio. Hay volatilidad. Aquí se reciben remesas que representan el 16 % del Producto Interno Bruto. Nadie asegura que usando bitcóin se conviertan en dólares. Aquí se tiene que pagar las importaciones con dólares. Nadie está seguro de la disponibilidad futura. El riesgo está allí. Hay libre decisión y las consecuencias son personales.

Con el bitcóin pierde el control de su información personal. El bitcóin no es un cajero de banco que pide el número de su cuenta y su contraseña. Si en su cuenta bancaria tiene problemas, llama al banco y con el número de DUI le resuelven. Para usar bitcóin, la aplicación le pide el DUI y con su número telefónico van sus contactos, sus conversaciones en redes y todos sus datos biométricos. Nada es privado.

Con el gancho de los $30. La gente cree que la presidencia le ha regalado esa cantidad de dólares. En cadena nacional se dijo que podrían hacerlo efectivo comprando en el súper. Pueden hacerlo pero... el súper le saldrá muy caro. NADA ES GRATIS.