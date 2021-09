Lo que sabemos a cinco días de la implementación del bitcóin

En el país hay mucha incertidumbre sobre la implementación de la ley bitcóin, que entra en vigor en cinco días. Hasta el momento existe una Ley Bitcóin de 16 artículos que fue aprobada el 9 de junio y que entra en vigor 90 días después de su aprobación. Esa ley tiene varios elementos importantes. Lo más destacable es lo siguiente: le da curso legal a un cripto activo llamado bitcóin y lo convierte en moneda de curso legal, a la par del dólar y del colón (Ley de integración monetaria que sigue vigente) aunque todos sabemos que ese cripto activo no es moneda, sino que es un activo altamente especulativo y que es descentralizado, es decir que ningún gobierno lo controla.

El artículo 2 de la ley bitcóin establece que el tipo de cambio entre el bitcóin y el dólar de Estados Unidos de América será establecido libremente por el mercado. La pregunta aquí es ¿si además que el PRECIO del bitcóin que es establecido libremente del mercado a cada segundo también habrá un tipo de cambio libre entre el dólar y el bitcóin que fluctuará en todo momento? Esto implicaría que el bitcóin tendría dos motivos para fluctuar: el que ya conocemos y que tiene una gran volatilidad y uno nuevo que no sabemos dónde se podrá ver su fluctuación. ¿Quién va a llevar el registro de ese movimiento del tipo de cambio?

El artículo 7 establece claramente: "Todo agente económico deberá aceptar bitcóin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio". No hay lugar a dudas que todo mundo TIENE que aceptar el bitcóin. No importa cuánta vuelta se le quiera dar a este artículo, lo que dice es que es una obligación aceptarlo. Entonces la pregunta es ¿cuál es la consecuencia para el que no acepte el pago en bitcóin? Porque la ley no indica que habrá una sanción para el que no obedezca la ley.

Los artículos 8 y 14 establecen que "...el Estado proveerá de alternativas que permitan al usuario llevar a cabo transacciones en bitcóin, así como contar con convertibilidad automática e instantánea de bitcóin a dólar en caso de que lo desee" y que "...el Estado garantizará, a través de un fideicomiso en el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), la convertibilidad automática e instantánea de bitcóin a dólar...". La pregunta aquí es ¿qué pasa si el FIDEBITCÓIN se queda sin dólares y el Estado deja de cumplir con esa obligación de cambio automático e instantáneo de bitcóin a dólar? ¿Podrán demandar los ciudadanos y empresas al Estado por no cumplir lo que establece la ley? Porque es bastante probable que $150 millones no van a alcanzar para llevar a cabo esta función cambiaria de manera permanente, por meses y años.

Se esperaba que el reglamento hubiera podido aclarar muchas de estas dudas, pero lo que se ha conocido es un reglamento de 7 artículos que no nos sacan de ninguna duda. El reglamento que iba a preparar el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que con tanto bombo y platillo anunciaron el ministro de Hacienda y el presidente del BCIE en junio, ni siquiera lo han comenzado a este día. Lo más probable es que esté listo a finales del año, lo cual ya no nos servirá a los salvadoreños.

El Banco Central presentó a discusión lo que denominó "Normas técnicas para facilitar la aplicación de la ley bitcóin" que hasta donde conocemos todavía no ha sido emitida su versión final y que solo resuelve la forma como bancos, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito que deseen operar una casa de cambio pueden pedir una autorización, o más bien una NO objeción, a la Superintendencia del Sistema Financiero.

Hasta este día la billetera Chivo del gobierno, que es esencial para el funcionamiento del nuevo sistema monetario salvadoreño, no existe y solo está la promesa que el 7 de septiembre estará disponible para que la pueda bajar todo el que lo desee. Así como hay empresas que están deseosas de bajarla para poder captar parte de esos millones de dólares que gastarán los que reciban el regalo de $30 por bajar la aplicación, hay empresas a las que no les interesa obtenerla.

Podríamos escribir mucho más por sobre el tema, pero el espacio es limitado y continuaremos la próxima semana cuando ya esté implementada la ley.