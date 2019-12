Lo que se espera de la recién creada CICIES es que se convierta de veras en un apoyo sustancial para el cuerpo institucional

Los temas claves de la corrupción en el sector público y de la impunidad que le ha venido sirviendo de cobertura habilitante toman cada día más incidencia dentro de la dinámica nacional; y el impulso principal para ello es la voluntad ciudadana, que se manifiesta con creciente fuerza imperativa dentro de las nuevas condiciones que va creando el avance de la democratización, que a estas alturas ya luce imparable. Hasta no hace mucho, la corrupción y sus derivados pasaban prácticamente inadvertidos, como si no existieran, y eso sirvió de perfecto caldo de cultivo para que en nuestro país se fueran arraigando, profundizando y expandiendo los virus de la descomposición institucional, con todos los efectos depredadores que son de prever. Reiteremos, una vez más, que si no hay limpieza asegurada en el manejo de los asuntos estatales no es posible esperar que el aparato que les sirve de estructura pueda mantenerse sano en el tiempo.

El brote de conciencia ciudadana en lo que toca a la necesidad de luchar contra la corrupción con el fin de erradicarla ha puesto a las instituciones públicas directamente encargadas de esta lucha ante desafíos sin precedentes. Y el primero de tales desafíos es el que corresponde a la eficiencia con credibilidad. No se trata de seguir haciendo las cosas como siempre, y en primer lugar no se trata de acomodarse al trabajo en las formas tradicionales: la verdadera tarea está en viabilizar esquemas y en sacudir contaminaciones perversas. En esa línea, entes como la Fiscalía General de la República, el Órgano Judicial, el sistema carcelario y la misma Asamblea Legislativa tienen que aportar lo suyo conforme a las circunstancias imperantes y a los compromisos que ellas acarrean.

Es de destacar que en todas esas áreas se han venido produciendo avances, algunos de ellos muy significativos, como por ejemplo los que vienen dándose en el trabajo fiscal; pero también es notorio que falta mucho por hacer, y aquí la inteligencia, la independencia y la disciplina juegan un rol clave. Y, desde luego, también se hace presente la necesidad de contar con los apoyos nacionales e internacionales adecuados y suficientes, porque en verdad la misión consiste en lograr que la justicia prevalezca y que el orden funcione dentro de un esquema de evolución que vaya al fondo de los problemas y posibilite el alcance y la sostenibilidad de las soluciones pertinentes.

A la luz de experiencias vividas en nuestro entorno centroamericanos, en El Salvador se comenzó a hablar de una Comisión de rango internacional para contribuir con nuevas herramientas a alcanzar las metas deseadas en lo referente al imperio de la ley y a la lucha contra todas las formas de criminalidad, comenzando por los manejos fraudulentos y delincuenciales en el área pública.

El nuevo Gobierno salvadoreño, que traspasó ya sus primeros 6 meses de gestión, habló desde un inicio de establecer una CICIES (Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador) con el apoyo internacional debido. Así se ha formado dicha Comisión en alianza con la OEA. Ha habido múltiples opiniones al respecto, y el principal reclamo consiste en que dicha entidad no vaya a pretender sustituir el accionar de los entes nacionales, con la Fiscalía General de la República en primer término. Esto ha llevado a tratar de aclarar las cosas, y en tal sentido acaba de suscribirse un convenio para que la CICIES asesore técnicamente a la Fiscalía para fortalecer sus capacidades en áreas vitales de su desempeño. Se trata, pues, de apoyar y no de sustituir.

Hay que tener los ojos puestos en todo este desempeño, a fin de que estemos entrando de veras en un dinamismo que garantice eficiencia y credibilidad.