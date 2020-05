Lo que tiene verdadero valor

La humanidad enfrenta una crisis sin precedente, de la que deberá hacer una profunda reflexión que conlleve a ordenar las prioridades. El libro de Santiago 4:13-14 habla de ese orden: ¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos; cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. De tal suerte que la vida es lo más esplendoroso que Dios ha creado, su preservación no debería tener límite, y acá es donde surge la hipocresía humana, mientras los líderes mundiales hablan de prevención del covid-19.

Miles de niños están siendo abortados, y otros muriendo por inanición, mientras una parte de la humanidad tiene recursos para hacerle frente a la pandemia otras personas no saben cómo llevar alimento a sus hogares por la parálisis económica, así que el orden de las prioridades está al revés. De tal manera que una persona puede ser penalizada con cárcel en Estados Unidos por destruir un huevo de águila, pero en cada ciudad hay centros abortivos, la humanidad ha comenzado a transitar por una línea muy delgada, queriendo adoctrinar a niños y niñas por el camino de la ideología de género.

Enseñando que es normal que un niño se bese con otro niño, no sé en qué momento se cambió lo correcto por lo incorrecto, lo decente por la indecencia, de tal suerte que ahora a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, la humanidad debe reflexionar sobre lo que es verdaderamente importante, por ejemplo: el petróleo sin consumo, solo es un resto fósil que vale "cero"; por el contrario, el alimento hoy, sí se considera un bien de lujo que una buena parte de la humanidad sigue sin tener.

Los bienes tangibles y los edificios de las grandes corporaciones no valen nada, ante esta crisis, por el contrario, ahora los empleados han retomado el valor que nunca debieron haber perdido. Lo más importante en el mundo de los negocios era la estrategia que mantenía afanados a millones de ejecutivos, ahora se dan cuenta de que no hay nada más valioso que la familia y el tiempo con ellos es invaluable.

En algunos casos el dinero acumulado se obtuvo pisoteando la dignidad humana y pasando por encima de los más necesitados, ahora nos damos cuenta de lo valiosa que es la persona que transporta el alimento y la mujer que limpia y ordena casas ajenas.

Lo mismo ocurre con las edificaciones de las universidades y colegios, no tienen valor si no hay alumnos y docentes que enseñen.

Ahora nos damos cuenta de que si los docentes no se prepararon en los entornos virtuales, de nada sirve tanta elocuencia en las aulas físicas, si no se sabe transmitir e impartir una cátedra usando la tecnología. Qué decir de las iglesias, ahora son edificaciones vacías sin ningún valor, ya que su razón de ser no son las edificaciones, sino la presencia del Señor Jesucristo y los fieles adorando, de modo que la vida de opulencia de algunos líderes religiosos se verá afectada.

En consecuencia, el Señor Jesucristo es la solución ante esta pandemia, y anda en la búsqueda de adoradores en espíritu y verdad que pongan a su disposición su cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo. Todo pasa, y todo cambia, y pensar que somos peregrinos en esta tierra, nos debería conducir a tener más empatía y ayudar a los menos favorecidos.