Lo que viene

La campaña presidencial inició –formalmente hablando– hace un par de días en El Salvador y en los próximos meses no se hablará de otra cosa que no sea de las promesas, propuestas y candidatos. Esta elección trae a la memoria una de las frases más populares en el deporte: "el partido no se acaba hasta que el árbitro pita el final del juego". Se puede ir abajo en el marcador cuando está por concluir el partido y luego de una reacción extraordinaria el presunto perdedor se alza con la victoria en el último minuto. Es decir, una competencia es impredecible.

Miles de conciudadanos están boquiabiertos por los casos de corrupción y las estratagemas de las cúpulas partidarias para usurpar el poder público. Aunque la mayoría de los votantes saben cuáles son los principales problemas del país, es probable que estos temas sean abordados superficialmente por los candidatos. De ser así, las propuestas pasarán desapercibidas y prevalecerá el tono demagógico. Se prevé una contienda colorida, debatida e intensa.

La avalancha de encuestas que se avecina y el tsunami de propaganda que inundará los medios y redes sociales permiten anticipar la dificultad que tendrán los electores para diferenciar entre lo falso y verdadero. El riesgo es que los votantes le presten más atención a las palabras que a los hechos y les den más peso a las emociones que a las razones. Consiguientemente, los ciudadanos deberían analizar los escenarios y actuar inteligentemente.

Escenario 1. Se fortalecen las instituciones contraloras del ejercicio del poder público. Se nombra a funcionarios competentes, idóneos y honestos en la Sala de lo Constitucional, Sala de lo Civil, fiscal general y Corte de Cuentas. Los tomadores de decisión rectifican y eligen –pronto y acertadamente– a magistrados de la CSJ y propician la separación de poderes.

Escenario 2. Se debilitan las instituciones contraloras del ejercicio del poder público. Los diputados eligen tardía y sesgadamente a magistrados de la Sala de lo Constitucional y Sala de lo Civil. De esa misma forma se nombra al fiscal general y Corte de Cuentas. El reparto partidario del aparato estatal socava la esencia del sistema democrático.

Escenario 3. El próximo mandatario es producto de una votación emocional. Los electores premian al candidato que ofrece solucionar problemas estructurales en cinco años, sin explicar cómo y con qué recursos lo haría. La campaña se caracteriza por la descalificación de los adversarios, la imagen mediática de los candidatos y la propagación de soluciones mágicas.

Escenario 4. El próximo mandatario es producto de una votación racional. Los electores premian a la mejor propuesta programática, al gabinete de gobierno más competente y a quien promueva la cooperación pública-privada. La campaña se caracteriza por el debate de ideas, la sinceración de las finanzas públicas y la coherencia de los candidatos.

Conclusión: la gestión presidencial 2019-2024 estará condicionada por (1) la lucha partidaria por el control del aparato estatal, (2) la pretensión de impedir el buen desempeño de las instituciones contraloras del poder público y (3) el elevado endeudamiento y gasto público. De prevalecer estas condiciones, las propuestas electorales serán inviables y el GOES seguirá dando tumbos.