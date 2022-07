Lo último de la guerra en Ucrania

Rusia disparó una gran tanda de misiles, autopropulsados y guiados, en buena parte del trayecto desde tierra a la zona oriental de Ucrania impactando una zona residencial y un mercado de la ciudad oriental de Slovyank causando muerte y destrucción. El conflicto en Ucrania ha revivido el debate sobre las posibilidades de utilizar la ley internacional para perseguir y castigar un crimen para el cual la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción, el crimen de la guerra misma.

La alianza militar conocida como la OTAN, por sus siglas, Organización del Tratado del Atlántico Norte, creada después de la Segunda Guerra Mundial como un organismo para proteger a Europa y contener a Rusia, ha tenido poco protagonismo desde su creación a la fecha, aunque se hayan dado casos que ameritaban acción, como la anexión de Crimea a Rusia por la fuerza. Pero la invasión a Ucrania fue un detonante para unir en su percepción de que Rusia es el mayor peligro para Occidente a los países miembros, actualmente 30 Aliados: los doce países fundadores (Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, el Reino Unido y Portugal), Grecia, Turquía (que se incorporaron en 1952), la República Federal de Alemania (1955), España (1982), Hungría,... y otros más ahora.

Los miembros de la OTAN dieron un paso significativo en defensa de esa convicción, al recibir con beneplácito el proceso de incorporación de Suecia y Finlandia, una acción que Rusia ha opuesto ferozmente por la amplia frontera con ella, de países que anteriormente tuvieron una posición neutral pero ahora consideran que su mejor defensa contra una posible invasión rusa es entrar a la OTAN con su formidable músculo militar y político. Ambos han firmado "protocolos de acceso" después de lo cual los miembros deben ratificar el ingreso de los dos países nórdicos a unirse formalmente al bloque.

El secretario general Jens Stoltenberg declaró que es un momento histórico para Suecia, Finlandia y la OTAN y su seguridad compartida, pasar de 30 a 32 miembros la hacen más fuerte y segura. Esto después de la cumbre de la OTAN en Madrid, superando algunas objeciones de Turquía. Este paso aumenta la irritación de Moscú que advocó el espectro de la expansión de la OTAN como justificación para invadir Ucrania. Medios oficiales rusos reportaron que se trabaja en asegurar las fronteras rusas.

En el frente de guerra, después de la relativamente rápida captura de Lysychanksk por fuerzas rusas, estas han logrado progreso sustancial en su apuesta por controlar el este de Ucrania, la región de Donbas, según fuentes del Ministerio de Seguridad del Reino Unido. Al contrario de las etapas tempranas de la guerra con mucha descoordinación, aparentemente Rusia ha logrado corregir y agrupar a sus efectivos militares bajo un liderazgo unido, dijeron.

Esas las malas noticias, las buenas, según inteligencia occidental, las fuerzas de Ucrania probablemente se han replegado en buena forma y de acuerdo con el plan preexistente. Dicen las fuentes: "Hay una posibilidad realista de que esas fuerzas estén en una mejor forma para una posición más rápidamente defendible en un frente fortalecido". Predicen que la batalla por Donbas puede visualizarse con lentos avances rusos y un bombardeo masivo que destruirá pueblos y ciudades.

No habrá desenlace ni fácil ni rápido, la guerra larga de desgaste es lo que sigue.

**Créditos The Economist, El País, The New York Times y The Washington Post.