Los 3 poderes en la Constitución

Abogado1. “Don Quijote: Cosas veremos, amigo Sancho”: a) a principios de mayo/2018, el Dr. Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, dijo que a nombre de la Asamblea y primer Órgano del Estado lamentaba la situación política de Nicaragua; b) casi todos los presentadores de TV informando se refieren a la Asamblea como primer Órgano del Estado; y c) Vanda Pignato en los canales de TV dijo que con la ayuda de los tres poderes del Estado se detendría la criminalidad contra las mujeres. ¿Puede estar más claro?

Quizá los de a) y b) no tengan toda la culpa pues la Constitución vigente prescribe tres órganos en el Gobierno. Órganos son del cuerpo humano: ¿O no?

Los que la aprobaron y quien la sancionó debieron haber explicado por qué rompieron nuestra tradición constitucional.

En 1961 fue presidente de la Asamblea Constituyente el abogado Dr. E. Rodolfo Cordón y se adoptó como siempre el Estatuto de los Tres Poderes: viene de John Locke y Montesquieu. Y en la de 1962 es igual.

Al consultar el Derecho Comparado encontramos que los Tres Poderes son propios de muchísimos países del planeta.

2. El Estatuto es sumamente importante para nuestra vida política, pero ya no nos pueden ayudar en defenderlo, los que ya no están: Dr. Ricardo Gallardo, profesor que fue de la Sorbona de París; Julio Fausto Fernández y José María Méndez. Ni el Dr. Alfredo Martínez Moreno, profesor de generaciones, pues está muy enfermo y por cumplir respetables 94 años.

El Palacio Nacional fue alojamiento por décadas, en los más de 100 salones que contiene el edificio, del Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo con todos sus ministerios.

Diario El Mundo en edición reciente destacó que en la capital existen 7 Museos Históricos, destacando a Palacio como el de los Tres Poderes.

3. Tenemos a Mario A. Solano, Ernesto Criollo y René Fortín Magaña, magistrados que fueron de la Corte Suprema y miembros del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, a quienes invitamos para que con sus pareceres echen claridad sobre el tema. Talvez aprovechan la coyuntura para que expliquen por qué el Judicial es el primer Poder del Estado. Todos esperamos que acepten.

Mis colaboraciones en LPG tienen historia y memoria sin filigrana pero la de hoy tiene “poca sopa y muchos huesos”. Dejamos el pastel a los doctos para que se lo repartan a su manera.

4. Sabemos un poquito de casi todas las ramas del Derecho y de la Ciencia Política, pero nada de especialidades y por eso hemos elegido a aquellos colegas. Repitamos: La tradición e historia en El Salvador es de los Tres Poderes.

Valga esta anécdota: Estando yo en Palacio cerca de oficina de Antecedentes Penales contiguo a dependencias de la Corte Suprema me encontré con el Dr. Leandro Echeverría, quien extrañado me preguntó qué hacía un bachiller donde solo llegaban abogados. Ante mi respuesta de que colaboraba en el famoso despacho de la época “Dr. José María Méndez” me dijo, adelante. Esto ocurrió en 1959. También colaboraba con nosotros Abel Salazar Rodezno, nacido en el lejano Torola del oriente del país. 1959 fue maravilloso para mí pues comencé a laborar privadamente en dicho bufete hasta 1961. ¡Cosas que me pasaron! Hay otras para contar en venideros días.