Los Millenium y el TSE

Millennial es aquel tipo de persona que llegó a su etapa adulta después del año 2000, es decir, con el cambio de siglo, y que en conjunto, posee características particulares tales como la pasión por las tecnologías, y con esto, las habilidades, destrezas y creatividad. Ya nadie les da paja. Son creativos, emprendedores y muy disimulados. Con el celular resuelven el 90 % de los problemas. Por el otro lado tenemos un Tribunal Supremo Electoral totalmente opuesto. Baby boomers, nacieron después de 1950 y se creen que son indispensables, que ninguna empresa puede estar sin ellos, y ven de menos a las siguientes generaciones.

Ahora que el mundo de la digitalización está interconectándose como nunca. Piense en el flujo de amigos que sigue por Facebook, el flujo de rentas por Airbnb, el flujo de opiniones por Twitter, el flujo de comercios electrónicos a través de Amazon, Tencent, Alibaba. El número de capital para negocios en Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe. El flujo de ideas y mensajes instantáneos por WhatsApp y WeChat. El flujo de transacciones y pagos a través de PayPal y Venmo, el flujo de fotos por Instagram, el flujo de educadores en Khan Academy, el flujo de College en MOOCs, diseños en Autodesk, música en Apple, Pandora y Spotify, videos en Netflix, noticias en NYTimes.com o BuzzFeed.com, herramientas en Salesforce, buscadores en Google, videos en Periscope, YouTube y Facebook. Todo este flujo de información tan ricos y poderosos con el que nació esta generación; entendamos que nosotros tuvimos que aprender computación, y los milleniums ya nacieron en este cause de datos. Muchos de ellos creando aplicaciones útiles, de nuestro día a día. Han cambiado la forma de vender, crear, diseñar, etcétera.

Dejando a un lado a las mentes perversas y mal intencionadas que se dedican al Trolling (manera de ganarse la vida de algunos vagos), todos estos recursos nos pueden ayudar a unas elecciones justas y limpias.

A todos los salvadoreños profesionales y trabajadores, nos queda la gran duda de cómo se procesarán los datos en las próximas elecciones. Ya viendo la foto de la sábana (papeleta) con los rostros de candidatos a diputados que fue publicada este domingo. Y aplicando el voto cruzado, por rostro y por partido; no me imagino la aritmética para traducir todos estos datos. Quiere decir que usted puede fraccionar o diluir su voto hasta 1:7=0.14; o sea que si usted marca 3 caras, lo divide en tres tercios, si marca 5 rostros le está dando 0.2 de su voto a cada rostro. No me imagino cómo será ese conteo. Ridículamente obtuso, atrasado trasnochador, con un sistema arcaico e ineficiente. A la hora de procesar, los encargados de mesa, a las 10 p. m. cuando crean que están terminando, se darán cuenta de que la matemática no era así, e iniciarán el proceso nuevamente. Sin ser pesimistas el resultado final estará listo una semana después del 4 de marzo.

El TSE (Baby boomers) no entiende de cambios ni mucho menos demostrar transparencia en los resultados. El proceso será un gasto elevado para terminar en el error de hace 3 años. En el cual toda la discusión terminó en otra vez otorgar la transmisión de datos al mismo de siempre; Smartmatic. Rechazando cualquier método tecnológico con conteo al instante y eficiente. (Por cierto Smartmatic es el mismo sistema utilizado en Venezuela).

El mundo no puede quedar profundamente hundido en mentes que no han sido actualizadas. Especialmente hoy que la información fluye rápido y más gente está interconectada. No podemos seguir ocupando el ábaco, si ya existe la computadora.

Les propongo a la nueva generación de Milleniums, los que nacieron después de 1990. Que su hora ha llegado para cambiar el rumbo de su patria. Y camine en progreso, interconectada sin darse por vencidos.

Las actas no son de clasificación restringida, al contrario, son y deben ser públicas. Los resultados electorales pueden ser compartidos por una foto de celular. Y esto sería más eficiente que el conteo arcaico del TSE.

Las tecnologías móviles han transformado la manera de vivir, de trabajar de aprender, viajar, comprar y conectarse. También la revolución industrial ha creado una explosión radical en innovación tecnológica y crecimiento económico. Adelante, pensadores y soñadores, superen al TSE con su ábaco.