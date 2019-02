Los Sísifos de la amnistía

Volver a proponer una ley de amnistía en El Salvador es como querer regresar con la misma pareja después de tres divorcios. Cuando un método no funciona, no hay que intentarlo sin parar necia y tercamente, se tiene que cambiar. Si uno no logra subir un sendero, opta por otra estrategia o hasta otro camino.

Subir indefinidas veces una montaña sin nunca lograrlo y siempre repitiendo los mismos pasos tiene nombre, o más bien dos, dos interpretaciones, una baja, otra alta, una trivial, la estupidez, otra sin duda más interesante: el mito de Sísifo. La mal llamada ley de "reconciliación nacional" contiene varios aspectos de la historia de Sísifo. La ley es un castigo, pero no un castigo legítimo y legal hacia los que deberían ser castigados, los culpables, es un castigo contra el pueblo y la justicia. Porque ya no estamos en la bella y rica mitología griega, sino en la sucia y triste mitología política; mito de Parker, quizás, pero de muchos otros también. Un hombre, castigado por los dioses (lo que no es aún el caso aquí), condenado a la ceguera y al trabajo repetitivo y doloroso (doloroso también porque es repetitivo) de subir un peñasco gigante hasta la cima de una montaña. El peñasco no deja de caerse y rodar hasta abajo para que Sísifo, u otro, vuelva a empezar y empujarlo perpetuamente.

De nuevo, la imagen es doble. Por un lado, es la del fracaso que buscan repetir algunos diputados, aplastados por un peñasco que buscan en vano controlar y los seguirá aplastando. Por otro, y de cierto modo Camus lo dice, ese ciclo demoledor es el de la Historia que surge inexorablemente con todo su peso y fuerza como una inmensa piedra rodante. Machaca a algunos políticos que quedarán como, en el mejor de los casos, detalles o anécdotas de la Historia, en el peor, como sus obstructores. Los olvidados serán ellos. Precisamente por la misma razón, también aplasta la ley en cuestión que busca rechazar el pasado y su historia, la de todo un país, de un pueblo y de personas, de cuerpos: la ley de amnistía que le conviene solo a unos pocos y perjudica a muchos ya fracasó una vez. Intentemos ahora seguir otro camino, y démosle tiempo, seamos pacientes. A la primera opción le dimos más de veinte años. Frente a nuestro pasado, cobardía o responsabilidad. Desviar la mirada o aceptar la Historia, la nuestra, y para eso, considerarla. El pueblo como cuerpo social no olvida y no tiene que olvidar para que la Historia, sangrienta, no se repita nunca.

Está bien que el presidente electo se oponga a la ley. Los nuevos desafíos deben pasar por una atención racional hacia el pasado, por la construcción de una historia nacional que respete las memorias, el deber de memoria que conlleva aquí un deber de justicia. Es una buena ocasión para Bukele de ser, esta vez de verdad y francamente, diferente de "los mismos de siempre". No hay que minusvalorar la importancia de los casos en juego, de la Historia y del pasado, personas de sangre y memoria se encuentran en el vórtice. En el centro está una idea de la justicia que no se puede perder y tiene que luchar contra una ley que busca perpetuar, paradójicamente, el pasado. Repite la misma estructura: los culpables siguen siendo culpables, siguen teniendo el poder y la última palabra. Los dominadores que dominaron siguen dominando a los dominados. Los mismos de siempre por un lado, los mismos de siempre por el otro. Lo mismo de siempre.