Lee también

Ante tanto tema caótico y violento, me pareció simpático escribir sobre los abuelos y las abuelas, e invitar a los lectores a hacer un alto en el camino y observar a nuestra gente por las calles que cotidianamente recorremos. Con frecuencia, se ven adultos mayores acompañados de niños o niñas, que a simple vista se ve que son los nietos.Lastimosamente, muchos de esos niños y niñas están a cargo total de los abuelos por motivos de migración, trabajo o un fracaso amoroso. Generalmente, esos padres han olvidado sus obligaciones, forzando a los abuelos a seguir siendo padres toda la vida.Por experiencia, puedo asegurar que cuidar al cien por ciento a uno o más nietos no es una carga, sino una bendición, esos pequeños retoños de nuestros hijos nos hacen volver a vivir, tomar juventud donde no hay; sonreír aunque te duela el corazón y estirar el billetito, aunque se rompa al final.En los abuelitos y abuelitas hay suficiente corazón para amar a todos los nietos que se puedan imaginar; suficiente paciencia para sus travesuras; y mucha sabiduría para enseñar de acuerdo con sus propias experiencias.Abuelitos y abuelitas, los hay de todas formas: gruñones y dulcitos; fuertes y débiles; enfermos y saludables; olvidados y explotados; pero todas personitas que un día dieron su vida para una familia, un trabajo y que ahora merecen respeto, amor y seguridad social.