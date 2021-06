Los ángeles en el camino

¿Cuántas veces en la vida hemos sido socorridos gracias a la amabilidad de un extraño? Un extraño entendido como una persona que no forma parte de nuestro círculo de amigos, ni de nuestra familia o trabajo. Un desconocido que, dada la oportunidad de ayudarnos en un momento de necesidad o desentenderse, elige brindarnos su apoyo. En este último año de pandemia, crisis económicas, decaimientos emocionales y deterioro de la salud mental de muchos, me ha resultado conmovedor encontrar que la vida tiene una hermosa manera de demostrarnos que aunque el camino sea difícil nunca estamos solos.

La familia, si uno ha sido bendecido de esa manera, usualmente está ahí para respaldar, animar y hacerle frente a las tempestades a nuestro lado, son en quienes confiamos que encontraremos un sostén. Pero suele suceder que en momentos difíciles no solo es nuestra familia quien nos brinda apoyo. Existen aquellas amistades que son verdaderos pilares en nuestras vidas; que están ahí en las buenas y en las malas, tanto en presencia como en espíritu y se convierten en una de las riquezas más grandes que como seres humanos podemos encontrar. Un buen amigo te tiende la mano cuando sabe que más lo necesitas y aunque no pueda ayudarte, su presencia, palabras amables y su amistad incondicional es suficiente para levantarle el ánimo a cualquiera. Por aquellos amigos estaré eternamente agradecida.

Por otro lado, el fenómeno de encontrar amabilidad en los desconocidos es algo que cuando pasamos por un mal momento nunca falla en hacernos sentir acompañados. Recientemente he tenido la bendición de haber experimentado en personas desconocidas una solidaridad que realmente me demuestra que siempre habrá ángeles en el camino, por muy rocoso que sea. El poder de la amabilidad es enorme, indudablemente la paz en nuestra sociedad no vendrá como resultado de grandes luchas, de leyes o manifiestos, sino que del humanismo y la conciencia de hacer lo correcto ante una injusticia o necesidad del prójimo. Ser amable es algo que no requiere de mucho esfuerzo y tiene origen en el simple hecho de no hacer daño a nadie. Cuando no juzgamos, cuando practicamos la empatía, surge en nosotros la generosidad de espíritu que nos invita a abrir nuestro corazón a las necesidades de los demás.

En El Salvador hemos sobrevivido décadas de tragedia en forma de dificultades económicas, inequidad social, desastres naturales, inseguridad jurídica, violencia rampante, pandemia y guerras. A ello le sumamos los problemas propios de cada individuo y familia, pero si algo nunca hemos perdido es la esperanza. La esperanza de los salvadoreños sin duda es resultado de aquellas cualidades que desde hace muchos años nos definen, ser trabajadores y poseer siempre una sonrisa. Es muy grato encontrar que muchas personas, sin ninguna ganancia para sí mismas, están dispuestas a poner su esfuerzo y su amabilidad al servicio de una persona que lo necesita. Un pequeño acto de bondad puede tener un enorme impacto en la vida de otra persona. Ser considerado y generoso con aquellos que nos rodean ayuda a generar en nosotros un sentido de compasión, comunidad y bienestar general. De un acto amable deviene una dulce consecuencia de unidad y nos abre los ojos a la grandeza de la experiencia de ser humanos.

*Dedicado a todos los ángeles, conocidos y desconocidos, que he encontrado en mi camino.