Una gran cantidad de jóvenes salvadoreños están atrapados por la violencia, la falta de oportunidades para tener un empleo, otros por ambas cosas, ese segmento de población encabeza la emigración a Estados Unidos, buscando salvar su vida o poder ganarse la vida en Estados Unidos que abunda el trabajo y la mano de obra salvadoreña es apreciada. Migrar es duro, los migrantes, conducidos por coyotes, corren grandes peligros atravesando México en donde muchos sufren asaltos, robos, maltratos, violación de mujeres y niñas, pasar días sin beber agua o comer, encerrados en un furgón evitando la ley. La mayoría regresan deportados desde México, los que consiguen pasar la frontera lo hacen en condiciones dramáticas atravesando el Río Grande, en donde muchos se ahogan y teniendo que caminar a veces largas jornadas por el desierto a pie y sin comida ni agua, o encerrados en furgones con un calor infernal, viviendo la zozobra de que en cualquier momento aparece la migra y los destierran.Esta dura realidad no hace desistir de intentar migrar al norte a “los atrapados” y es fácil comprenderlo, los que viven en territorio controlado por pandillas o han sido amenazados de muerte por pertenecer a otra pandilla, cruzar territorio, haber presenciado un crimen o no haber querido ingresar a la clica, jóvenes mujeres que rechazan las pretensiones de un pandillero, han visto o sabido que asesinan gente como ellos, o le ocurrió a alguien cercano. Parte de no tener oportunidades de empleo, tienen dos alternativas: engrosar las filas de la delincuencia o huir al norte.La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos siendo uno de los grandes pilares de sus políticas la antiinmigración, pone un acento dramático en el tema, va a ser muy difícil para los atrapados emigrar a EUA y a nadie se le ocurre emigrar a Venezuela, Cuba, Nicaragua o cualquier paraíso socialista del siglo XXI, pues viven en situación paupérrima; ni en países cercanos como Costa Rica, Guatemala y Nicaragua ya que es difícil que se queden a trabajar y las oportunidades de esas economías no son tan grandes.El discurso tanto de Trump como de la administración de Estados Unidos en el pasado es que la única forma de parar efectivamente la migración es: creando fuentes de empleo suficientes para mantener ocupados a los jóvenes. En El Salvador se necesitan 50,000 empleos nuevos cada año y hay un déficit de los años anteriores. El Plan El Salvador Seguro, como parte del combate a la violencia, tal como ha sido en otros lugares, descansa fuertemente en la recuperación de la economía y la creación de empleos para lo cual es necesario atraer inversiones.¿Cómo se atraen inversiones? Creando un clima favorable de negocios en el cual se le haga la vida fácil al inversionista en vez de hacerla difícil como acá, simplificar leyes, reglamentos y trámites, tener tiempos de respuesta muy cortos para los permisos necesarios de municipalidades, Medio Ambiente, ANDA, el registro y los ministerios correspondientes. La lentitud de los trámites y el exceso de burocracia son grandes obstáculos que detienen las inversiones en este y todos los países del mundo. Simplemente remover esos bloques puede desatar un apetito interesante de inversiones llegando a El Salvador.Otro factor importante es el discurso del gobierno, el actual tiene un discurso muy antiempresarial o un doble discurso en el que a veces hablan de diálogo de atraer inversiones y a la vuelta de hoja altos funcionario del gobierno o del partido despotrican contra los empresarios o amenazan con medidas confiscatorias. Los países exitosos atraen inversión además dando estímulos a las inversiones nuevas, de fiscales a velocidad de trámites.Atraer inversiones y generar empleos es urgente para ayudar a controlar la violencia y resolver los problemas de “los atrapados”.