Los avances de la invasión en Ucrania

En Ucrania luego del fracaso del plan A de Putin, victoria rápida, se contraponen el plan A de Biden y el presidente de Ucrania, ahogar económicamente a Rusia con sanciones económicas como nunca se han dado, lo que les afectaría para financiar la guerra, aunado a la resistencia militar ucraniana, que ha sorprendido al mundo al contener a Rusia, que no pudo tomar Kiev y sufrió numerosas bajas humanas y de equipo, tuvo que retirarse, concentrando sus tropas en el área de Donbás. Aparentemente se reorganizan. El apoyo de Occidente o plan A incluyó envío de armas y pertrechos a Ucrania, muy pocos vuelos se operan en cielo ruso, pues ni Airbus ni Boeing les dan mantenimiento a los aviones rentados o de propiedad rusa, miles de jóvenes rusos calificados que trabajan en el sector tecnológico emigran por la situación bélica o por la dificultad de operar de las compañías en que trabajan que están desabastecidas de chips y el material tecnológico que llega de la Unión Europea y Estados Unidos. Dice el Washington Post que más de la mitad de los bienes y servicios provienen de unos 46 países que han impuesto sanciones a Rusia.

Putin enfrenta desafiante en los medios la situación, sin reconocer por supuesto que va perdiendo, que las compañías financieras rusas, las grandes empresas, así como las medianas y pequeñas enfrentan una presión sin precedentes. Zelenski, el aguerrido presidente de Ucrania, mantiene abierta la puerta del diálogo a la par de aproximarse personalmente a los líderes de Occidente, incluyendo al papa, solicitando apoyo. Y lo hace bien porque Rusia pasa a su plan B, que es bombardear indiscriminadamente poblaciones civiles, para provocar un éxodo masivo y poder ocupar el país y mantenerlo con las tropas que tiene. Ya hay unos 4.5 millones de ucranianos refugiados en países vecinos.

La gran pregunta entonces es quién aguanta más, si los países de la OTAN sufriendo la presión de cada vez más refugiados o Putin de su estancado ejército en Ucrania y de su economía interna. Bajo ese esquema es muy probable que Putin pretenda hacer llegar a unos 10 millones de refugiados ucranianos en los países de la OTAN y que con esa presión consiga que esos países presionen a Zelenski para que acepte cualquier condición que Rusia quiera para terminar la guerra. Por ahora, el plan A de Zelenski ha resultado mucho mejor de lo que esperaba, lograr un empate en el terreno, doblegar la moral del oponente y obligar a Putin a un acuerdo en el que salve cara. La respuesta dirá si hay un claro ganador y perdedor, o probablemente con algún acuerdo oscuro a favor de Putin.

Pero sabiendo de quién se trata, no se ve fácil que Putin acepte otra cosa que no sea la humillación y ocupación de Ucrania. De no ser así los expertos consideran que Putin puede desarrollar un plan C, bombardeando pesadamente las líneas de suministro de Ucrania, en la frontera con Polonia, miembro de la OTAN, y cualquier tipo de ataque a su territorio demandaría que todos sus miembros acudan en su defensa, si uno o más no lo hacen se puede fragmentar la unidad. Si lograra fragmentar a la OTAN lavaría cara de sus fracasos.

Entonces vendrá el debate interno en EUA y los países de la UE, sobre si enfrentan a Rusia y se embarcan en la Tercera Guerra Mundial.

El mayor temor es que un Putin acorralado y desesperado use su arsenal nuclear. Dios nos proteja.