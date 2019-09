Los avatares del proceso histórico fueron deteriorando progresivamente la autoestima nacional, y es hora de recuperarla en pleno

Una de las pérdidas más deplorables que ha sufrido el país en las décadas recientes es la que se refiere a la erosión progresiva de la autoestima nacional, que es sin duda, ahora y siempre, el factor determinante de todo el funcionamiento de nuestra realidad. En el pasado, pese a todas las limitaciones existentes y persistentes, El Salvador fue un país mucho más autoconsciente de su propio ser de lo que es hoy. Tendríamos que preguntarnos de inmediato: ¿Cuándo comenzó esta tendencia erosionante, que ha venido creciendo con el paso del tiempo? Es casi imposible identificar una fecha específica, pero sí es factible ir al encuentro de los hechos que generaron esta especie de involución tan depredadora. En esa línea, hay un dato que hay que tener en cuenta de manera prioritaria: en un momento determinado, las fallas del sistema establecido lo fueron invadiendo todo, hasta hacer sentir que en el país no había cómo salir de los atolladeros que invadieron progresivamente todo el escenario nacional.

El pueblo salvadoreño fue sintiéndose crecientemente agobiado por las inconsistencias del funcionamiento social, vinculadas desde el fondo con la irresponsabilidad en el manejo de los asuntos públicos y privados. Y luego vinieron experiencias realmente demoledoras, como fueron los acontecimientos clandestinos y violentos de la preguerra y la puesta en acción sobre el terreno de la guerra fratricida. La preguerra duró más de una década y la guerra un poco más de otra década, y todo eso puso al país en condición de emergencia permanente, con la generalizada sensación de que todo podía pasar y continuar pasando. Esa inseguridad básica le dio paso a una inseguridad aún más destructiva: la que empezó a moverse en el ámbito social, y que ha agudizado hasta extremos inimaginados el sentimiento de que estamos expuestos a todas las desgracias concebibles.

Ilustración de Moris Aldana

Pero entonces, como por gracia del destino, la estampida migratoria que se desató casi inmediatamente después de concluido el conflicto bélico generó un renacer de la autoestima nacional desde la distancia. Los salvadoreños allá nos empezaron a hacer sentir que nuestro país estaba vivo en el amor patrio, y eso viene moviendo voluntades en clave de sentimiento. Desde luego, en el interior de nuestro país hay muchísima tarea recuperadora por hacer, y es lo que habría que motivar y estimular sin descanso en todos los niveles de la sociedad. Como expresa el dicho popular, no hay mal que por bien no venga, y aquí tenemos un ejemplo patente de ello: los que se ausentan en caravana en busca de una nueva vida van recuperando desde las desbordadas vicisitudes de su exilio el amor por lo propio. Lección de historia que no está en los libros sino en los hechos.

Cuando en una sociedad se van debilitando, deteriorando y perdiendo los vínculos de la pertenencia nacional, lo que se provoca es la progresiva desactivación de las potencias interiores del cuerpo social, con lo cual lo que acaba produciéndose es el desgaste de todas las capacidades de progreso y de todos los dinamismos de prosperidad. La tendencia siempre dominante es a atribuir las causas de esto a las estrategias incorrectas y a las malas políticas, dejando de lado el factor anímico, que es en definitiva el que provee los impulsos conducentes. Somos seres de inspiración subliminal por debajo de todas nuestras obsesiones materialistas, y al ser así, nunca faltan los recursos de flotación consciente y subconsciente que nos permiten ir en busca de las playas superiores del mar interior, que no tiene límites.

El Salvador tiene sin duda muchas caras, como cualquier país del mundo, y en ellas se pueden identificar todos los gestos imaginables, desde los gestos sublimados hasta las muecas horrorizantes. No hay que aferrarse a ninguna de esas caras, sino reconocerlas en conjunto como formas por descifrar, siempre en busca de servirles al destino personal y al destino de todos. En esa labor de ordenamiento tenemos otro motivo de autoestima, porque es en el trabajo profundo donde se descubren los mejores méritos de funcionalidad individual y colectiva.

Como está sobradamente comprobado en la infinita cadena de los hechos, lo mejor que les puede pasar a una persona y a una sociedad es sentirse a gusto con sus propios desafíos y con el manejo de los mismos. De ahí deriva un manantial de autoestima que se va derramando por su cuenta. Lo mejor que tenemos siempre es la valoración constructiva, y para ella hay que prepararse en el día a día, sin poner ninguna excusa negadora.