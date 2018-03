Los brotes de intolerancia extrema que se expanden por todas partes deben generar respuestas que en ningún caso estén en la misma onda

Como hemos señalado cuantas veces ha sido oportuno en el desarrollo de estas reflexiones del lunes, las inimaginadas aperturas que ha traído consigo la globalización en marcha vienen produciendo, en contrapartida, mecanismos de autodefensa que son sin duda, en muy buena parte, resistencias de pasado que ya se había creído intocable. En la evolución histórica no hay nada intocable, y eso tendría que estar sabido desde siempre; pero el ser humano persiste mucho más en lo negativo que en lo positivo, y no puede haber nada más negativo que aferrarse a lo que ya no puede ser. Estamos viendo y viviendo, pues, la tragicomedia más antigua de todas: la que escenificamos los seres humanos con nuestras tozudas imaginerías regresivas.