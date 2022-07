Los caminos de salvación fiscal: Wall Street o apretón del cincho al pueblo

En el anterior artículo, argumenté que el camino de enfrentar la crisis fiscal con el bitcóin era un fracaso, por un lado, porque el pueblo salvadoreño, aquí y en la diáspora, no comparte el sueño del presidente y su corte; y segundo, porque el bitcóin nos ha demostrado, durante los últimos meses, que no es confiable ni estable.

Hoy analizaremos brevemente los otros dos instrumentos a los que puede apelar el gobierno.

1.º Conseguir nuevos préstamos para pagar los que se vencen.

El neoliberalismo es responsable de la apertura a los gobiernos de los préstamos del sector privado, esto ha sido un llamamiento a la irresponsabilidad de los gobernantes para obtener dinero prestado sin pasar por el conjunto de procedimientos, compromisos y supervisión que las instituciones financieras multilaterales exigen; Wall Street abrió sus puertas a los gobiernos bajo las normas y engaños de la financiación privada.

El gobierno actual ha abusado de este camino –aprovechándose de la crisis de legitimidad del Órgano Legislativo primero y luego, con la mayoría de diputados a su servicio–, pero hoy, cuando más lo va a necesitar, con más de mil millones en bonos que se vencen en la primera mitad del próximo año, se encuentra que Wall Street solo está dispuesta a seguirle prestando si acepta no menos del 24 % de interés y no el 4 o 6 % como era al principio de su gobierno; aceptar esta tasa es un harakiri del tesoro público.

Recurrir a emitir nuevos bonos para cubrir los que tiene que pagar es impensable, pues las tres más importantes Agencias Calificadoras de riesgo: Moody’s, S&P y Fitch, califican la capacidad del gobierno salvadoreño con la peor calificación (C), conocida como "Bono basura". En conclusión, el camino de Wall Street ya no es viable.

Obtener préstamos de los bancos nacionales como son las LETES no es posible, pues el gobierno ha agotado lo que la ley le permite.

2.º Amarrémonos el cincho.

Los caminos antes explorados no son viables para el actual gobierno, solo le queda tomar el camino de sacar el dinero de la población; los mecanismos para ello van desde los recortes presupuestarios, el despido de empleados públicos, el asalto a las pensiones hasta la imposición de nuevos impuestos.

Necesitaríamos un libro entero para poder describirlos; sin embargo, quisiera llamar la atención a algunos de ellos tomando conciencia de las limitaciones que hay una situación difícil para esta nuestra economía: por un lado tenemos la creciente espiral ascendente de los precios de productos básicos que contrasta con la ausencia de una coherente política que la reduzca, un ejemplo, el presidente ordenó suspender impuestos aduanales sobre importación de una lista de productos, varios de ellos ya estaban eliminados desde hace años por la integración centroamericana, a esto se une la salida de capitales y el estancamiento de inversiones extranjeras que nos ha convertido en el país de Centroamérica con menor inversión.

Otro instrumento gubernamental consiste en despedir empleados públicos aduciendo recortes presupuestarios; esta medida no solo aumenta el desempleo, sino que los despidos no son ni de la Casa Presidencial o de los diputados, ministros y viceministros, sino de los empleados de más bajos salarios, lo que no le permite al gobierno una sustancial contribución al pago de su deuda y es inhumano.

Un instrumento fatal para el pueblo es cuando el gobierno se apodera de las instituciones que operan los fondos de pensiones con el objetivo no de mejorar el sistema que actualmente está en problemas, sino que para lograr dinero para pagar la deuda y de obligar al pueblo a usar bitcóins; el mismo ministro de Hacienda, el Sr. Zelaya, ya lo anunció el primero de mayo y recientemente en la TV señalando que "estaban estudiando cómo el Bitcóin podría ser un instrumento de manejo de las pensiones".

Todo lo anterior apunta a que la política gubernamental para enfrentar la crisis financiera que ha generado en el Estado va a terminar cargándola en los sectores populares y de clase media.