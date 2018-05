Los candidatos a Magistrados de la Corte ya están definidos y hay que ponerle atención a lo que ocurra en la Asamblea

El Consejo Nacional de la Judicatura ha remitido a la Asamblea Legislativa la lista de 30 candidatos a ocupar las 5 plazas que quedarán vacantes en la Corte Suprema de Justicia en julio próximo, 15 de ellos provenientes de la elección que por medio del voto directo de sus integrantes hiciera la FEDAES (Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador) y 15 resultantes de la votación en el pleno de dicho Consejo. En el caso actual, la elección tiene componentes más delicados que de costumbre porque cuatro de los hay que elegir irán a ocupar los puestos de los cuatro Magistrados de la Sala de lo Constitucional que llegaron en 2009 y que desde entonces han protagonizado un cambio decisivo en el funcionamiento de dicha Sala.

Al conocerse la lista de los 60 propuestos en esta ocasión, las reacciones no se han hecho esperar, incluyendo reservas sobre la independencia política de algunos de los incluidos en la nómina. En verdad, todavía no se han afinado suficientemente los mecanismos de selección ni tampoco el método de definición final en el seno legislativo, y no sólo quedan dudas en el tema de la idoneidad sino también las hay en cuanto al comportamiento esperable de aquellos que resulten elegidos. Lo cierto es que, salvo casos específicos de personalidades que han tenido una trayectoria muy visible, lo que pareciera estar por venir es una escogencia que tendrá muchos elementos sueltos.

Cuando se trata de medir condiciones que pueden llegar a ser tan sutiles como la capacidad de decisión apegada al buen tino y a la responsabilidad fundamental, así como la verdadera y comprobable independencia de criterio en toda circunstancia, por encima de la naturaleza del caso que se presente a juicio, entran en juego todos los componentes de la personalidad que deben sustentar los conocimientos suficientes que se requieren para juzgar en forma. Con las limitaciones del caso, la selección tendría que contar con pautas que al menos apunten a conocer cómo es cada quien en todo sentido. Para ello no bastan los cuestionarios de ocasión ni las referencias formales sobre la trayectoria: habría que seguirle la pista, en la medida de lo posible, a lo que podríamos llamar el currículo existencial de los aspirantes, con muestras de su condición temperamental, de su coherencia en el juicio y de su independencia moral.

Lo que hay que garantizar al máximo que se pueda es que los que resulten escogidos en definitiva vayan a desempeñar sus respectivas responsabilidades en plena concordancia con los deberes propios del cargo, tomando en cuenta lo que en esa línea se ha ganado con el trabajo de la Sala de lo Constitucional que está por concluir su período al dejar el cargo 4 de sus miembros más representativos.

La experiencia de selecciones pasadas no es un buen ejemplo a seguir, porque ha habido una especie de práctica azarosa, en la que ha jugado un rol predominante la intención política de control. Los que han resultado buenos es porque lo son y no porque la selección los haya identificado de antemano como tales. Esto hay que irlo reordenando de manera sistemática para garantizar que la justicia esté bien servida en todos los sentidos y niveles.