¡Los consumidores debemos despertar!

La conformidad que demostramos hacia los proveedores es a veces inexplicable: podemos tolerar tres horas de espera para que nos atiendan en una telefónica y, aun así, salir sin que se resuelva nuestro problema; o pagar resignadamente un cobro indebido a un banco o por agua potable, tan solo por creer que, con reclamar, no ganamos nada y perdemos mucho (comenzando por el tiempo invertido). Son abundantes los ejemplos que podríamos dar al respecto. Y lo peor es que, con frecuencia, estas situaciones no pasan de una queja entre amigos y conocidos, o de un comentario negativo en redes sociales. En la práctica, eso es casi equivalente a guardar silencio.

Es llamativa la pasividad de muchos consumidores al dejar pasar abusos a sus derechos. Quizás no sea más que un síntoma de la inacción generalizada que tenemos como ciudadanos y como personas, porque no creemos en las garantías que nos asisten. O talvez, simplemente, asumimos que las cosas nunca cambiarán y que luchar es fatigarse en vano.

Al contrario de lo que ocurre en la actualidad, la frustración y el enojo ante un abuso a un derecho deberían transformarse en acción: como mínimo, empoderamiento y reclamo. Nosotros mismos, los consumidores, podemos cambiar la cultura de consumo en el país y la mentalidad de los comerciantes sobre la manera de hacer negocios, con un respeto irrestricto y sin excepciones a nuestros derechos.

Pensemos por un momento: al día de hoy, ¿cuál es la imagen generalizada que se tiene de un consumidor que reclama sus derechos? Los espectadores más benévolos lo verán con asombro y rareza, pero no faltará quien lo califique como un ser molesto, provocador, rebelde ¡y hasta revoltoso! El problema es que, en su mayoría, los proveedores no han interiorizado las bondades de contar con consumidores satisfechos y los beneficios de atender eficientemente sus reclamos. En otras palabras: no han visto al consumidor como pieza clave del mercado.

Estamos inmersos en una cultura en la cual los comerciantes (de todo tipo) han olvidado que se deben a los clientes. En palabras del jurista Juan Farina, "se han olvidado que la empresa existe, vive y actúa para llegar, de un modo u otro, hasta el consumidor final" ¹. Y no solo eso: también han pasado por alto que ellos también son consumidores y que, en la medida en que la cultura de consumo cambie para bien, el mercado será más eficiente para todos.

En todo proveedor debe (o, al menos, debería) existir la constante preocupación por conocer los niveles de satisfacción de sus consumidores sobre los servicios o bienes que ofrece. Esta es una herramienta valiosísima para mantener y aumentar sus clientes, vender más productos/servicios o mejorar su calidad. En última instancia, es una medida que redundará en una mayor confianza por parte del consumidor, quien lo premiará con su compra y su recomendación dentro de sus círculos de influencia.

Karla Fratti de Vega, en su obra "El Derecho de Consumo en El Salvador", resume muy bien esta dinámica en una frase: "El mundo debe percatarse de que el futuro, progreso y desarrollo de toda empresa estará fuertemente asegurado si es que se empieza a entender, respetar y trabajar por los consumidores y usuarios finales" ².

Reclamar es un derecho que tenemos los consumidores, por la mera razón de ser tales: la ley ya lo contempla así (y si no me cree, le recomiendo darle una hojeada a la Ley de Protección al Consumidor). Es por ello que, día con día, la Defensoría del Consumidor recibe cientos de reclamos contra diferentes proveedores. Está en nuestras manos hacer uso de esos recursos y exigir sin miedo lo que por derecho nos corresponde. Tomar conciencia de nuestro rol como consumidores será el primer paso de un proceso que tiene el potencial de cambiar las reglas del juego. Esa es, sin duda, la mejor manera de celebrar este Día Mundial de los Derechos del Consumidor.

