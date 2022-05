Los costos para Putin de su aventura

La agresión militar de Putin contra la república de Ucrania tiene las características de una conquista, sustentada por una superior capacidad militar de tropas y armas más de diez veces superior y justificándose al afirmar que Rusia es históricamente el hermano mayor de Ucrania y que debe desnazificarla estableciendo un nuevo gobierno bajo sus alas y parar el crecimiento de la OTAN (algo similar a lo que el reino español, en el siglo XVI, hizo con nuestros pueblos "con la cruz y la espada").

Sin embargo, la realidad es otra, el pueblo ucraniano ha demostrado una capacidad heroica para resistir la agresión militar y la clara mayoría de la comunidad mundial condena rotundamente la aventura de Putin y respalda a su actual gobierno políticamente y facilitándole armamento.

Al agresor que confiaba lograrlo con una rápida y contundente conquista al estilo de los nazis y con una reacción internacional del conciliador "detente" en 1939, se le convirtió en su "noche oscura", que lo obligó a cambiar su estrategia y recortar sus aspiraciones de conquista del territorio de Ucrania.

Los costos políticos, económicos y militares de esta primera etapa son muy altos para Putin; enunciaré tres que me parecen importantes:

1. Ha demostrado que el ejército ruso no es el "gran poder militar" que durante la guerra fría le permitió a la URSS presentarse como posible potencia a la hegemonía mundial; al contrario, el estancamiento a la que se vio sometido evidenció una tropa mal equipada, mal liderada y con baja moral, con pobre capacidad de estrategia militar, y una clara incapacidad de inteligencia pues los gobiernos democráticos han estado proveyendo de armas a Ucrania desde el segundo día de la guerra y hasta ahora no hay constancia que haya dado un golpe a estas operaciones; por otra parte, el precio en vidas que ha sacrificado es muy alto pues han muerto no menos de 15,000 soldados en un mes y en la segunda etapa no está recurriendo a los misiles de precisión (costo de unidad 2 millones), que usó en la primera etapa, con lo que tiene que recurrir al ataque indiscriminado en un territorio en el que se presenta como su defensor.

2. Putin está sometiendo a su país a una crisis económica más grave y larga que la sufrida en 1991 cuando la URSS colapsó; las sanciones le están imponiendo con paquetes cada vez más graves sus principales socios comerciales: la Unión Europea, Estados Unidos, Inglaterra y Canadá no solo se le están cerrando temporalmente y le ha abierto los ojos a estos países de lo riesgoso que es depender de Rusia como socio comercial de productos básicos, sino que han hecho perder al rublo su capacidad en el mercado mundial, han congelado los miles de millones de dólares y libras esterlinas que el gobierno ruso y los multimillonarios que lo apoyan tienen en los bancos de Occidente, amenazándolo con utilizarlas para la reconstrucción de Ucrania y la posibilidad de que Rusia sea excluida de los intercambios financieros bancarios internacionales.

3. Su estrategia inicial está centrada en debilitar la OTAN, impedir que Ucrania sea miembro, recuperar los países nórdicos Estonia, Letonia y Lituania y reforzar la neutralidad de Finlandia, es decir, reconstruir el "Muro defensivo de Rusia frente a la Europa occidental" logrado por Stalin en Yalta y ampliado durante la guerra fría; Putin ha logrado todo lo contrario: en la OTAN se han abandonado las discusiones sobre su futuro y con la entrada de Suecia y Finlandia se duplica su frontera con Europa de 1,200 a 2,500 km. Las diferencias entre Estados Unidos y la Unión Europea se han reducido sustancialmente y frente a esta guerra son un bloque liderado por EUA, el 24 de abril, en la base militar de Ramstein (Alemania), 40 países pusieron al frente de una alianza para ayudar al país atacado al secretario de Defensa norteamericano. Putin en vez de debilitar a sus enemigos los ha fortalecido.