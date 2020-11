Los cuerpos de seguridad deben colaborar y no obstruir a la FGR

Esta semana sucedieron acontecimientos que constituyen un atentado contra el Estado de derecho, pues miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) obstaculizaron a la Fiscalía General de la República (FGR) la realización de un allanamiento ordenado por un juez en el Ministerio de Salud, en el marco de investigaciones por supuestos casos de corrupción durante la pandemia. La PNC debe colaborar con la FGR, obstruir es un proceder inconstitucional y un abuso de poder.

De acuerdo con la Constitución (art. 159 y 193), la FGR dirige la investigación del delito con la colaboración de la PNC; la cual, bajo la dirección funcional de la Fiscalía, tiene la obligación de auxiliarle. El Código Procesal Penal determina en su art. 272 que los miembros de "la policía cumplirán sus funciones, en la investigación de los hechos punibles bajo el control de los fiscales y ejecutarán las órdenes de estos"; luego, el art. 292 establece que los miembros de la policía "que omitan o retarden un acto propio de sus funciones... o no obedezcan las instrucciones de los fiscales, serán sancionados de conformidad con la ley...".

En cuanto a la PNC, la Constitución señala que será un cuerpo profesional y ajeno a toda actividad partidista, y agrega que debe colaborar en el procedimiento de investigación del delito y con apego a la ley. No es una opción decidir si colabora o no con la FGR, pues no es deliberante, solo debe acatar la orden. La reciente sentencia de inconstitucionalidad sobre los acontecimientos del 9F indicó que está proscrito cualquier uso instrumentalizado de la fuerza policial para impedir, afectar, perturbar u obstaculizar el ejercicio de los órganos de Estado distintos del Ejecutivo, entre estos la FGR; que el uso indebido del cuerpo policial viola la Constitución y debe generar consecuencias jurídicas; y que no aplica la obediencia debida cuando se actúa contra el orden constitucional.

El problema gravísimo que estamos viviendo es que se advierte una práctica reiterativa de la policía de incumplir y desnaturalizar su rol constitucional, tal como sucedió cuando la FGR ordenó el desalojo en Nejapa y se ignoró; con el incumplimiento de la orden de apremio que giró la Asamblea Legislativa para hacer comparecer a un ministro a una comisión especial; y ahora con obstaculizar el allanamiento en el Ministerio de Salud.

La falta de colaboración de la PNC a la FGR motiva valorar y discutir si el actual modelo debe repensarse y optar por uno de una policía judicial o fiscal o policía de investigaciones, como existe en otros países, con autonomía del Ejecutivo y de la PNC, con los respectivos controles, a fin de que sirva de apoyo y no se frustren ni obstaculicen las diligencias que ordenen los jueces y la FGR. Esto es crucial, pues si el mismo Ejecutivo es quien está siendo investigado por posibles actos de corrupción y la PNC está adscrita a él, los incentivos para no colaborar se pueden presentar.

Es una amenaza para la democracia la desnaturalización de los cuerpos de seguridad, estos no pueden ejercer funciones fuera de la Constitución y la ley. Es necesario que la institucionalidad se imponga y frene actos propios del autoritarismo.