Los dedos que acusan se van acercando al eje del poder

Por segundo día consecutivo, la administración Biden ha fustigado al gobierno salvadoreño asociando a algunos de sus miembros con prácticas delictivas. Ayer fue el turno de la jefa del gabinete Carolina Recinos, a quien acusa de haber sido la cabeza de un esquema de corrupción multimillonario en la construcción de un hospital y compras por la pandemia.

Entre otros delitos, el gobierno estadounidense la acusa de ser uno de entre varios ejecutivos bajo el mando de Bukele que habría revendido equipo sanitario y otros materiales médicos donados a El Salvador para su beneficio personal.

Recinos ya había sido incluida en la lista Engel, pero a diferencia de aquella declaratoria, bajo la ley Magnitsky la funcionaria y su esfera de interés e influencia quedan reducidas a poco o nada internacionalmente. No es un perjuicio menor para el gabinete salvadoreño, que quiso hacer de Recinos una suerte de superministra, sin duda un símbolo de los vasos comunicantes que la nueva élite política mantiene con la operación de Alba en El Salvador de la cual ella y su esposo, el actual embajador en Italia, fueron beneficiarios.

En la lectura entre juvenil y primitiva que el oficialismo salvadoreño le da públicamente a esta humillación internacional van incluidos una victimización hueca y un reclamo con el que Bukele pretende relativizar las acusaciones comparándolas con los delitos de los gobiernos anteriores. Pero no son pocos los ciudadanos en círculos académicos, empresariales y profesionales que esperan del gobierno cuscatleco siquiera intramuros un análisis sensato, aterrizado y un gramo de estrategia diplomática.

De otra manera, si lo que se lee y escucha como reacciones del presidente, sus indiscreciones, su narrativa infantiloide y sus muestras de hinchado nacionalismo es el único contenido posible, entonces El Salvador quedará irremediablemente aislado, con graves consecuencias en su balanza comercial, en su posición geopolítica, señalado ante los organismos internacionales, paria del financiamiento que el Estado necesita para su regular operación.

Las diferencias no se tratan del uso de una cripto moneda, de si El Salvador se acercó peligrosamente a China Popular, de si no ha puesto de su parte en la política migratoria o de si en lugar de cerrar las puertas al lavado de activos de grupos criminales regionales las ha abierto. Es todo eso con el agregado de que millones de dólares provenientes de Estados Unidos fueron utilizados para auxiliar al país en el escenario pandémico más cruento.

Aunque la contraloría oficial haya sido borrada de un plumazo hace algunos meses, aunque en El Salvador ya no haya justicia independiente, los norteamericanos no cejarán hasta dar debidas cuentas del uso de ese dinero a sus contribuyentes. Si Bukele obedeciera a la similar orden que le mandata la Constitución de nuestra república, habría fortalecido a la Comisión Internacional contra la Corrupción y sería él, no el Departamento del Tesoro, quien exhibiría como preseas las carreras de los ministros que ahora lo exponen al escarnio.

Es difícil creer que sólo tres miembros de su gabinete hayan aprovechado la pandemia para delinquir y defraudar a la nación; si se siguen sumando nombres, creer que alrededor suyo, en su último círculo de confianza, nadie sabía nada de la red de corrupción será igual de difícil.