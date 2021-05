Los desaparecidos que están apareciendo

A lo largo de estos últimos años, que los avatares del destino me han hecho opinar de forma pública sobre los índices de homicidio, las migraciones forzadas y las desapariciones; primero como director del Instituto de Medicina Legal, cuando este cumplía con su deber y daba las estadísticas de la violencia a la población; y posteriormente como analista independiente, he debido enfrentarme con más de un gobernante o fiscal en el ejercicio de sus funciones; y más de un sinsabor me llevé, cumpliendo lo que yo consideraba mi deber, aun contra la voluntad de uno que otro magistrado (hombre o mujer) de la Corte, quien no deseaba que se informara al Pueblo sobre lo que estaba ocurriendo; pero nunca hubo una verdadera represión o amenazas creíbles, hasta hace 2 años que llegó al Poder el más peligroso de los personajes; un ente acomplejado y lleno de traumas psíquicos, que lleva dentro de sí el germen de la tiranía y hoy está terminando por consolidarla.

Siempre entendí que a ningún encargado de la seguridad nacional le gusta escarbar sobre cementerios clandestinos, porque los que hasta ese momento son "desaparecidos", a partir de su hallazgo suman la cifra de homicidios; y por supuesto todos, sin excepción, quieren demostrar que su plan policial está siendo efectivo. No obstante esto, al final y por la independencia de Poderes que existía y porque la Fiscalía mal o bien también no obedecía con el más abyecto servilismo al presidente, siempre se supo de la existencia de tales cementerios y tarde o temprano se estudiaron; pero hoy eso es historia y el pseudo fiscal se contenta con limpiar el piso por donde ha de pasar su amo, en tanto los empleaduchos del tirano en la Asamblea levantan las aletas para aplaudir lo que el divino césar les mande para ser aprobado sin dilación.

Por esto, nadie tiene permiso de hablar sobre los horrendos hallazgos, en donde decenas de cuerpos de salvadoreños se pudren sin misericordia, mientras los encargados insisten con cinismo que los ausentes han huido con las novias y que no están muertos. Ay de aquel que ose contradecir al califa o a sus esbirros, porque pronto conocerá la ira del tirano, como ahora le pasa al ingeniero Ticas, quien trabaja o trabajaba en la Fiscalía. Nadie tiene derecho a opinar diferente, como lo hizo la legítima Corte de Constitucionalidad, por lo que en un acto ilegal e inmoral, fue depuesta por los serviles diputados de las "nuevas" ideas, que en ese hecho, junto con bukele se convirtieron en delincuentes, por haber infringido la ley. Ay de quien opine diferente e intente parar los desmanes del corrupto régimen, como la licenciada Bertha Deleón, quien es perseguida por una vendetta del asqueroso walterio Araujo o del peludo drogadicto encargado de los troles y de la desinformación.

¿Ha habido una disminución en los homicidios? No, si se considera los muertos por las maras, porque estos sin ningún control, hoy amenazan, secuestran y asesinan, para enterrar los cuerpos luego; lo que sí ha pasado es que como parte del pacto que según el periódico digital El Faro existe entre el gobierno y las pandillas, ya los mareros no se atacan entre sí y por eso el número total ha decrecido; puesto que las muertes entre ellos por el control territorial eran las responsables de cerca del 80 % de los asesinatos; pero ahora, asentados ya en sus propios feudos y con la indulgencia de quienes estaban llamados a reprimirlos, solo consolidan sus regiones y las controlan sin ningún contrapeso; aunque ocasionalmente suceda que aparece algún pozo siniestro, como el de Chalchuapa, que se les escapa de las manos.

Pronto hablaremos del horroroso manejo que este gobierno está haciendo con las relaciones internacionales y de las nefastas consecuencias que pudieran ocurrir; pero por hoy, es suficiente. Que Dios nos proteja de las locuras del emperador.