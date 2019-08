Los desaparecidos siguen vivos... aunque ya no lo estén

Cuando se reducen los homicidios aparecen "los desaparecidos", se hacen visibles y más presentes (aunque estén lejos o ya no estén). Siguen desaparecidos para quienes no quieran verlos, por eso es esperanzador cuando funcionarios e instituciones "abren sus ojos" y asumen el reto de activar toda forma de búsqueda, aquí se abre la posibilidad de encontrar la verdad y hacer justicia, pero más que todo es aquí cuando los dolientes (padres, madres, hermanos y otros familiares) sienten que su dolor es tomado en cuenta y que sus oraciones se están escuchando.

Sin embargo, es necesario que el tema se aborde desde perspectivas diferentes, no solo desde la visión penal, cuyo objetivo está en la ubicación y castigo de los actores intelectuales y materiales de la desaparición (que casi siempre termina en homicidio); en esta dimensión se da por entendido que debe privar la evaluación de los derechos humanos que se han violentado, aunque queda el vacío de justicia respecto a los derechos vulnerados a las familias que han sido impactadas por este tipo de agresión.

Más allá de lo penal, nadie habla de la "economía" de la desaparición, un fenómeno que ocurre cuando las familias de la víctima se incapacitan para trabajar y quedan sin ingresos ya que deben dedicar todo su tiempo para gestionar la búsqueda de su ser querido (visitas a la PNC, FGR, hospitales, morgues y cementerios clandestinos), y mientras ocurre esta reducción de ingresos las obligaciones financieras continúan (alimentación, casa, energía, agua, educación, salud, costos de la búsqueda), lo que casi siempre se resuelve adquiriendo deuda.

También está la dimensión propiamente psicológica que tiene que ver con el triple impacto que genera la desaparición de personas: el dolor mismo de la persona desaparecida, el dolor de sus familiares y círculos cercanos y el dolor social, que, aunque no se reconozca, se instala como pérdida significativa en el inconsciente colectivo, nos duele a todos, aunque no tengamos conciencia de ello.

El drama es aterrador en el seno de la familia, más que todo en padres, madres, hermanos, esposas e hijos de la persona desaparecida. El sufrimiento es increíble: angustia, zozobra, desesperanza, impotencia... un dolor agudo e intenso que va haciéndose crónico en la medida en que pasa el tiempo sin saber nada sobre la condición y paradero de la víctima de este aterrador crimen.

Las familias de la víctima sobreviven en condiciones de disociación, parece que están viviendo en una eterna pesadilla de la que no pueden despertar; hay un terrible miedo a la noche, el insomnio turbulento se vuelve vigilia; hay una angustia por la llegada del día que se convierte en otra pesadilla dentro de la pesadilla. El sentimiento de estar solos en la búsqueda, la impotencia de "no poder hacer nada" o no saber qué hacer. ¿Dónde estás, amor? ¿Qué te han hecho? ¡Dime que estás bien!... ¡Dime que estás vivo! ¡Dime que regresarás!

Quizá te violaron, quizá te torturaron, quizá te vendieron, quizá nunca volveremos a verte. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de tus hijos? Estas y otras son las preguntas que repiten los familiares del desaparecido, preguntas que pronto, tarde o nunca tendrán respuesta, y en medio de esta angustia se llega a la resignación de aceptar la posible pérdida del ser querido, iniciando otro dolor, el dolor de no poder realizar el ritual de duelo, las honras fúnebres, por no disponer de un cuerpo ni de un cadáver... mucho menos de los "restos" (que no es lo mismo) lo que hace imposible que el desaparecido se nos haga difunto.