Los devastadores efectos de la depresión y de la crisis económica mundial en las pequeñas economías de Centroamérica. ¿Qué hacer? (II)

Desde la primera columna de esta serie la semana pasada, se han ido confirmando las valoraciones preliminares respecto a la depresión y crisis mundial que se avecina y sus devastadores efectos en las pequeñas economías de Centroamérica. Antes de abordar qué hacer, es necesario ampliar la visión y profundizar la comprensión del debate actual.

De los que piensan que la prioridad es el encierro, distanciamiento social, cuarentena y parálisis económica para contener la propagación y aplanar la curva de infectados, salvando vidas primero para salvar la economía después; y los que proponen un enfoque más balanceado entre la estrategia sanitaria y la estrategia económica, considerando que si de esta última no nos ocupamos en adelante con el mismo nivel de prioridad, el número de enfermos, muertos y calamidades será mucho mayor. Aquellos gobiernos que con visión, estrategia y gestión anticipatoria cerraron las fronteras e impusieron cuarentena antes que entrara la epidemia, reducirán el número de contagios, muertes resultantes, y los efectos económicos, enfrentándolos antes y mejor que quienes no lo entendieron a tiempo, actuando en consecuencia.

Nos referimos al segundo enfoque, citando algunos párrafos de un artículo cuya explicación es concreta y sencilla:

"La economía es el sustento básico, se afecta un poco por el sistema de salud, sin embargo, el sistema de la salud es quien depende de la economía para sobrevivir. La economía es tener alimentos en la mesa, quien transporte esos alimentos, quien los distribuya y quien los venda. La economía es poder ir a comprar esos alimentos y no morir de hambre. Es que Ud. en su casa tiene energía, agua, internet y puede leer este artículo. Es que los hospitales tengan luz, agua limpia, suministros, dinero para los médicos y medicamentos. Es que ud. puede quedarse tranquilo en su casa provisionado, tomando vino, viendo Netflix y poniendo en Instagram #QuedateEnCasa mientras millones de personas en el mundo no tienen NADA que comer hoy porque no pudieron trabajar, viven en unos pocos metros cuadrados y no tienen Netflix para entretenerse mientras pasa la cuarentena, lo único que están viendo es si los mata primero el hambre o el COVID-19… Si la economía colapsa muchas personas no tendrán hogar, no tendrán salario. Por lo tanto no tendrán alimentos, no tendrán cómo pagar un servicio médico y menos comprar medicinas. Si la economía colapsa no tendremos cómo pagar a los médicos ni sostener los hospitales. Los millones de pacientes que sufren de otras enfermedades no tendrán cómo comprar sus tratamientos, ni pagar sus medicinas o sus seguros.

Si la economía colapsa, la salud ahí sí colapsa…

"Hay héroes allá afuera sosteniendo esta economía para que no colapse del todo. Pero igualmente hay millones de víctimas que no tienen sus comodidades y necesitan salir a trabajar para poder comprarse un pedazo de pan y comer algo esta noche. Me preocupa que no se está mirando el panorama completo de los efectos económicos y sociales que puede traer una cuarentena prolongada..." (Luis Fernando Ángel Moreno, miembro de la JD de la Cámara de Comercio de Bogotá, 29/03/2020).

Este es un debate complejo con argumentos persuasivos de ambos lados; mientras el debate continúa, los casos más exitosos de China, Corea del Sur y Singapur frente a Italia y España primero, y Estados Unidos después, muestran que una estrategia sanitaria proactiva, integral y radical, ofrece mejores perspectivas para salvar vidas y -consecuentemente- recuperar la economía antes y mejor. Aunque la precaria situación en Centroamérica del sector informal, que representa dos tercios de la población económicamente activa, de las finanzas públicas y del sistema sanitario, ejercerán presiones crecientes para priorizar la batalla económica sobre la batalla contra la pandemia.