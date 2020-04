Los devastadores efectos de la depresión y de la crisis económica mundial en las pequeñas economías de Centroamérica. ¿Qué hacer? (V)

En su conferencia de prensa "Respuesta del Grupo Banco Mundial y el FMI ante la COVID-19", del 4 de marzo, la directora gerente del FMI y el presidente del Grupo del Banco Mundial abordaron aspectos de la agenda para enfrentar esta pandemia y sus efectos.

FMI, Kristalina Georgieva: "Las medidas giran en torno al financiamiento del gasto en protección social, a efectos de garantizar que las personas, que permanecen en el hogar porque las escuelas están cerradas, tengan un ingreso para mantener a su familia; que haya crédito disponible para la pequeña y mediana empresa; que se lleve a cabo una reestructuración temporaria del servicio de la deuda... en las zonas geográficas, más afectadas".

Banco Mundial, David Malpass: "...Yo añadiría el estímulo regulatorio y la reforma estructural. Uno de los pasos más potentes que pueden dar los países, en casi todas las regiones del mundo, es adoptar medidas efectivas para mejorar sus políticas, a fin de acelerar el ritmo de crecimiento prospectivo de sus países. En lugar de considerarlo un estímulo temporario, se debe considerar que es una inversión del mundo en el crecimiento. Algunos países lo están haciendo, y estamos alentando a otros a realizar las importantes reformas estructurales y regulatorias que promoverán un aumento de la oferta".

A excepción de Guatemala que tiene un espacio fiscal mayor con el FMI, el resto de países centroamericanos no lo tiene, logrando El Salvador, recientemente, solo $385 millones del Fondo de Emergencia de los $2 mil millones que el gobierno necesita para enfrentar la emergencia, más $600 millones del déficit fiscal ya proyectado.

Del financiamiento de emergencia de rápido desembolso del FMI -para países de ingreso bajo y medio- provinieron los $385 millones para El Salvador. ¿De dónde vendrán los $2,200 millones restantes, si logramos conseguirlos...? Un informe reciente del Banco Mundial -conservador respecto a otras estimaciones- proyecta en 4.3 % la caída del PIB real en 2020, con déficit fiscal del 6 % y deuda pública respecto al PIB que pasará del 73.5 % en 2019 al 80.7 en 2020 (The Economy in the Time of COVID-19, abril de 2020).

Una moratoria del servicio de su deuda externa con el G-20 y los organismos multilaterales de financiamiento le daría a Centroamérica el espacio fiscal para afrontar en mejores condiciones semejante crisis económico-financiera y social humanitaria de corto y mediano plazo. Esta "concesión extraordinaria" es ahora de escasa viabilidad, pero las dimensiones de la crisis y la ausencia de propuestas y recursos que nivelen las caídas de la producción, empleo, exportaciones de bienes y servicios, remesas y déficits fiscales y endeudamientos exponenciales, podrían abrir el espacio para ser consideradas.

Un artículo reciente propone eso para todos los países emproblemados: "Recomendamos una inmediata moratoria temporal sobre los pagos de la deuda externa para todos los países, excluidos los de calificación AAA en sus deudas soberanas... Para que este tipo de alivio de deudas sea efectivo, debe abarcar todas, incluyendo deudas con los prestamistas multilaterales, tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, acreedores soberanos (miembros del Club de París y China), e inversionistas privados" (Carmen M. Reinhart, Kenneth Rogoff, "Suspend Emerging and Developing Economies Debt Payments", Project Syndicate, 13 de abril, 2020).

Esto conlleva una propuesta concertada y unificada de todos los países centroamericanos, en un documento de gran solidez económica y financiera que demuestre que no hay manera de enfrentar y superar los desvastadores efectos de esta tormenta perfecta sin dicha moratoria, comprometiéndose con verificaciones periódicas y reformas estructurales sostenidas que transformen las economías hacia la prosperidad, el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental, revitalizando la democracia y el respecto a la institucionalidad y los derechos humanos.