Los estudiantes y las nuevas formas de aprender

La pedagogía moderna debe basarse en aplicar programas con enfoque tecnológico. La forma de transmitir el mensaje ha cambiado. En una ocasión mencioné que en España premiaron a un docente por enseñar a través de WhatsApp, no especificaba qué tipo de clases. Lo importante es que fue algo que impactó a los discentes; ya que, ellos pasan mucho tiempo conectados a Internet y en redes sociales.

En mi experiencia como docente, comparto mis ideas de cómo tiene que ser la nueva forma de enseñar: 1. Enseñar por competencias: Recordemos que todo está en Internet; por lo tanto, el estudiante debe ser capaz de construir, crear, de aplicar. Recordemos a Jacques Delors. 2. Aplicar las tecnologías educativas: No importa el lugar en donde se encuentre un maestro, el alumno le será más provechoso, interesante que el docente enseñe a través de un smartphone, WhatsApp o plataformas. El estudiante no sentirá tedioso el aprendizaje cuando el docente aloje sus clases en la nube o en otra plataforma. 3. Enseñar a crear redes: Los estudiantes deben saber que las redes sociales no son solo para entretenerse. Los docentes deben de incorporar en esa comunicación redes de trabajo, de prácticas educativas y de socialización. 4. Realizar tutoriales: Cada docente debe tener un canal de YouTube u otra forma de comunicar sus clases, tareas o prácticas educativas. Recordemos que la tendencia de educación virtual va cambiando vertiginosamente.

Un alumno desea aprender sobre robótica, el modelo STEM, competencias que le hagan útil en la sociedad. Algunos colegios comprendieron que enseñar solo lo básico a los estudiantes pasó de moda. Los alumnos quieren tener centros de cómputo modernos, laboratorios de primer nivel, docentes capacitados en su área de enseñanza. Es mucho pedir; sin embargo, cada centro educativo debe hacer ajustes o una reingeniería para poder enamorar a sus discentes.

Son muchos los consejos que se pueden aplicar pero nos preguntamos ¿será capaz el maestro que imparte sus clases en lugares remotos?, ¿podrán los alumnos aprender con equipos precarios? Recordemos que casi todos los estudiantes tienen un celular, aunque en el centro escolar adolezcan de tecnologías educativas, el docente tiene que iniciar con lo más básico, enseñar también con la ayuda de un "teléfono inteligente". Existen juegos educativos para que los estudiantes aprendan jugando. En la actualidad hasta las bibliotecas están trasladándose a la era digital.

Se espera que en los colegios en donde no permiten el uso de los celulares obvien esa regla y sepan que con la ayuda de un smartphone se puede acelerar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, se debe supervisar que el alumno no navegue en rumbos desconocidos.

Los estudiantes desisten de entrar a un aula en donde el docente aún tiene plumón, yeso y pizarra. La taxonomía del aprendizaje de Bloom manifiesta: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Los maestros debemos actualizar la forma de aplicar los conocimientos. Los estudiantes quieren a docentes con capacidades tecnológicas y no importa la asignatura que impartan. El docente tiene que poseer competencias digitales para poder enfrentar los nuevos retos. ¡O aprende o dirá adiós!