Los hechos del 9F fueron peores que el ataque al Capitolio

Los miembros del Congreso y Senado de Estados Unidos sufrieron en carne propia el ataque que hizo un grupo de manifestantes al Capitolio el 6 de enero de 2021. Este hecho les ha llevado a enjuiciar políticamente al expresidente Donald Trump por haber incitado a una insurrección lo cual está penado en la Constitución de Estados Unidos. Esta es la segunda vez que Donald Trump va a ser enjuiciado por el Congreso de su país, por causas diferentes.

Para poner en perspectiva lo que ocurrió el 9F en El Salvador es necesario comparar ambos incidentes:

La toma de la Asamblea fue llevada a cabo por Bukele mientras que Trump se limitó a incitar a sus seguidores. Cada uno de los presidentes llamó a la insurrección nacional a través de Twitter y llamó a sus seguidores a reunirse afuera de las instalaciones del Congreso. La diferencia estriba en que Trump se limitó a llamar a sus seguidores para que evitaran que Biden fuera reconocido como presidente electo, mientras que Bukele se presentó personalmente acompañado de cientos de soldados y policías además de manifestantes leales a él, a hacer una arenga fuera de la Asamblea Legislativa y después entró con gran despliegue militar y policial y se apoderó del Salón Azul de la Asamblea Legislativa.

El equivalente de este hecho es que Trump hubiera llegado al Capitolio acompañado de militares, del FBI, del servicio secreto, que hubiera hecho una arenga en las gradas del Capitolio y que él hubiera entrado a la sesión conjunta del Congreso y el Senado, que se hubiera sentado en la silla de Nancy Pelosi teniendo a todos los congresistas rodeados por militares y que hubiera dado inicio a la sesión conjunta.

En Estados Unidos el hecho fue gravísimo porque la turba entró al Capitolio, destruyó partes del edificio; mataron a un miembro de la seguridad, entraron a oficinas de miembros del congreso y luego se retiraron. La respuesta de los congresistas no se hizo esperar y a un mes de haber ocurrido el hecho, se está enjuiciando a Trump. Un hecho muy relevante es que todos, independientemente de si son Republicanos o Demócratas, condenaron el hecho y cerraron filas alrededor del respeto al Estado de derecho en Estados Unidos.

En El Salvador no tuvo consecuencias para el presidente Bukele ese ataque a la Asamblea Legislativa. Hubo condenas internacionales, expresiones de rechazo de muchos ciudadanos, una resolución de la Sala de lo Constitucional rechazando legalmente lo que había ocurrido, pero los diputados no procedieron a enjuiciar al presidente por sedición y llamado a la insurrección, entre otros delitos. Algunos diputados salieron a defender a Bukele con un alto grado de cinismo, diciendo que ellos habían invitado a entrar al presidente al Salón Azul y el fiscal general de la República no actuó como se hubiera esperado, enjuiciando al transgresor.

Un año después surge el diputado Ricardo Velásquez Parker queriendo invocar el artículo 131 de la Constitución, inciso 20, que dice: "Declarar, con no menos de los dos tercios de votos de los Diputados electos, la incapacidad física o mental del presidente... previo dictamen unánime de la comisión de cinco médicos nombrados por la Asamblea".

No se necesita ser médico, solo hay que tener sentido común, para saber que Bukele no actúa de la manera que lo hace por ser incapacitado física o mentalmente, lo hace con clara consciencia y premeditación, ya que irrespeta totalmente la Constitución y las instituciones de la República.

Si llegara a prosperar esta iniciativa que se presentó el 9 de febrero recién pasado, lo que lograrían es que se incendie el país y que se den llamados a la insurrección en contra de la Asamblea Legislativa y las turbas podrían tomarse ese edificio y quién sabe qué le podría pasar a los diputados y a la República a la que dicen defender. La semana pasada dije que no había que jugar con fuego porque se iban a quemar, refiriéndome a Bukele, hoy se lo digo a los diputados: no jueguen con fuego porque van a terminar quemados.

Las acciones legales que haya que emprender contra el presidente Bukele y contra otros funcionarios que han violado las leyes a su antojo deberían tomarse, pero no haciendo eco de llamados insensatos y aún menos, a días de las elecciones.