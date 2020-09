Los impactos de la situación presente deben ser enfocados y tratados de modo sistemático en el curso de los años que vienen

Uno de los aspectos más significativos del fenómeno crítico que hemos estado viviendo y padeciendo en los meses más recientes es el que se refiere a la necesidad de sistematización de las medidas de tratamiento de las distintas cuestiones que se hallan presentes sobre el terreno. Y una de las críticas más intensas y reiteradas que se le vienen haciendo a la gestión gubernamental presente se enfoca hacia la falta persistente de planificación del tratamiento de la emergencia y de sus diversos efectos, algunos de ellos muy graves y devastadores tanto para el país como para la población. No planificar es quedar en manos de la improvisación, es decir de los impulsos repentinos, de los caprichos imprevisibles y de las iniciativas momentáneas. Todo lo cual conduce a la volatilidad extrema y al desorden sistemático, de los que hay ejemplos cotidianos inocultables por más que se hagan esfuerzos retóricos incesantes.

Tenemos impactos económicos muy fuertes de resultas de lo que ha ocurrido a consecuencia de la pandemia del Covid-19, que en verdad, ni aquí ni afuera, nadie sabe cómo manejar. Cada día surgen más especulaciones no comprobables sobre tratamientos, remedios y vacunas, y entre tanto el mal hace de las suyas con una imprevisibilidad inimaginada. Ahora, por ejemplo, llegaron las aperturas económicas, pero prácticamente al azar, y nos hallamos como nunca a merced de cualquier especulación y de cualquier fluctuación. Los expertos dicen un día una cosa y al día siguiente dicen otra. Esta parece ser la tónica de los tiempos que corren, y hay que ajustarse a ella tratando siempre de ir en busca de un orden que propicie credibilidad de base. Lo que ya no se puede, porque las consecuencias son cada día más inhabilitantes, es abandonarse a la inercia: la dinámica evolutiva es cada vez más exigente, y ya no deja márgenes para los repentismos y las frivolidades de ninguna índole.

Sin embargo, no se ven señales de que vaya a entrarse en lo inmediato y ni aun a corto plazo en una dinámica regida por la racionalidad comprobable. Para el caso, la iniciativa de que los estudiantes rezagados por la situación pandémica cursen aceleradamente dos grados en un año parece literalmente sacada de la manga. La situación lo que está reclamando son estrategias bien estudiadas y bien estructuradas, a fin de no fingir soluciones sino de habilitar respuestas válidas y sostenibles. Porque no se trata, desde luego, de salir del paso con lo primero que se les ocurra a los que tienen que tomar las decisiones, sino de replantearse todo el esquema de tratamiento de cuanto hay que hacer para que se den auténticas salidas hacia la normalidad y el progreso.

Y entre tanto, la división entre los tres Órganos Fundamentales tiende a estar cada vez más cargada de énfasis incomprensibles. Por ejemplo, el pasado 15 de septiembre, Día de la Patria, esos tres Órganos ni siquiera se reunieron para celebrarlo. Es cierto que se trata de gestos y gesticulaciones más para llamar la atención que para otra cosa, pero así se van acumulando los desgastes inútiles que inciden directamente en el desempeño institucional, y en definitiva en el deterioro injustificable de la situación nacional.

Estamos, por el contrario, en un momento en el que debería prevalecer la sensatez en todos los campos de la vida nacional, y los Poderes Públicos deberían ser los primeros en dar el buen ejemplo de ello.

No olvidemos que el tiempo perdido nunca se recupera, y que lo que hoy más necesitamos los salvadoreños es ganar tiempo, porque la evolución va cada día más acelerada, y cada día que se pierde se multiplica en rezagos y retrocesos.