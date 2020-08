Los más afectados son los pequeños, medianos empresarios y trabajadores

La crisis económica y la caída de la producción en El Salvador desde marzo de este año será una de las más grandes de América Latina en 2020. Los estimados conservadores de organismos multilaterales y de nuestro Banco Central de Reserva indican que la economía podría caer cerca de -8.5 % en 2020 mientras que hay otros estimados que indican que el Producto Interno Bruto (PIB) podría caer entre -10 % y -20 %. La variación en las proyecciones es tan grande porque la incertidumbre ha sido máxima y todavía no hay nadie que pueda proyectar con certeza lo que va a ocurrir en los últimos cuatro meses del año.

Si El Salvador tuviera una de las caídas más grande del PIB en el Hemisferio Occidental, con la deuda más elevada de toda América Latina (93 % del PIB); con un déficit fiscal que podría rondar 14 % el PIB; una pérdida de más de 100,000 empleos formales y otro tanto en empleos del sector informal; con un incremento de la pobreza del 30 % a más del 50 % de la población; todo esto augura que la situación de estabilidad social se puede ver muy comprometida en los años entre 2021 y 2024. La situación de inseguridad probablemente se podrá deteriorar nuevamente y el gobierno no tendrá recursos para hacerle frente a esta situación que nos acompañará durante buena parte de la década de los 2020.

El cierre tan prolongado de nuestra economía desde marzo hasta agosto y el haber gastado grandes cantidades de recursos por parte del gobierno en atender la emergencia, regalar comida y haber dado $360 millones en un subsidio de $300 por persona, ha dejado al gobierno con un menor espacio de maniobra para lo que viene en los meses venideros. Ahora estamos frente a la quiebra de miles de micro, pequeñas y medianas empresarios y probablemente vamos a observar que el desempleo se va a incrementar en lo que resta de 2020.

El gobierno planteó en abril que iba a crear un fideicomiso para apoyar a los trabajadores con 50 % de su salario para que las empresas pudieran mantenerlos contratados por dos meses. El presidente Bukele indicó que le pediría a la Asamblea Legislativa que se incrementara a cuatro meses el subsidio, pero hasta este día no hay nada en concreto y mientras tanto la situación sigue empeorando para miles de familias salvadoreñas.

El gobierno también planteó que se apoyaría a las pequeñas y medianas empresas con financiamiento a una tasa de 3 % anual para apoyar la sobrevivencia de dichas empresas, lo cual hasta este día tampoco ha ocurrido a pesar de los $1,000 millones que obtuvo el gobierno con la colocación de bonos en Nueva York recientemente. Por el otro lado se necesita aprobar una normativa que le dé flexibilidad a la banca para poder refinanciar a todas las empresas y personas que han sido afectadas por el cierre económico. Si no se aprueba esta normativa pronto los bancos tendrán grandes pérdidas y los obligará a hacer enormes reservas para cuentas incobrables antes que finalice el año. Esto no solo afectará a los bancos sino sobre todo a los ciudadanos que no podrán obtener créditos para levantar sus negocios y las tasas de interés se elevarán para cubrir dichas pérdidas.

El gobierno se encuentra paralizado, sin capacidad de actuar, de emitir las nuevas normativas bancarias y sin un plan para evitar una catástrofe en el país que lleve a que se pierdan otros miles de empleos, lo cual generaría pobreza, hambre e inseguridad en todo sentido para los ciudadanos. Si el dinero se sigue gastando de la manera que lo están haciendo y no se utiliza para las inversiones que se requiere hacer para la reactivación económica tendremos un impago de la deuda a corto plazo, se nos cerrarán las fuentes de financiamiento y la recaudación de impuestos seguirá cayendo.

Es la hora de ser muy inteligentes y ocupar los recursos financieros escasos de la manera más sensata para convertir los riesgos actuales en oportunidades para el desarrollo de nuestro país. Presidente Bukele, usted y su equipo económico tienen la palabra. ¡Que Dios los ilumine y ojalá que sea muy pronto!