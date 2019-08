Los migrantes olvidados

La política migratoria mexicana se militarizó. La Guardia Nacional –esa creación del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO– está metida de cabeza en la tarea de impedir que centroamericanos lleguen a la frontera con Estados Unidos. Y la policía federal, más el ejército, se suman a la tarea de convertir a México en el muro de Donald Trump.

Y no solo lo hacen con operativos, retenes y detenciones. También usan sus armas. Y de manera letal, como sucedió esta semana en Saltillo, Coahuila, cuando policías dispararon contra Marvin González, un hondureño que intentaba viajar a Estados Unidos en el tren. Lo mataron enfrente de su hija de ocho años y originalmente dijeron, para justificarse, que vendía droga al menudeo y que iba armado. Hasta llegaron a decir que había hecho disparos al aire. La Casa del Migrante de Saltillo rechazó que González hubiera ido armado, porque se había alojado ahí. Y, para entrar, los revisan. Ni siquiera les dejan llevar "resorteras" (como allá le dicen a nuestras "hondillas"), mucho menos armas de fuego.

AMLO salió a dar una conferencia: "No vamos a hacer masacres como sucedía en gobiernos anteriores", prometió el líder de Morena y prometió iniciar una investigación de este asesinato. ¿Cuál es el problema? Que no se le cree. Porque ya lo dijo antes, cuando sucedió algo similar. Y no investigó. Y volvió a ocurrir.

María Zenaida Escobar tenía 19 años cuando el disparo de un fusil un policía federal le partió el cráneo. Esta joven originaria de Sensuntepeque, Cabañas, viajaba por Veracruz en un camión con un grupo de migrantes. El coyote no quiso detener la marcha cuando se lo ordenaron. Lo persiguieron e hicieron detenerse a balazos y fusilazos. Uno de los disparos impactó a Zenaida. Estuvo agonizando durante media hora, sin recibir atención médica, porque la única ambulancia que llegó al lugar se dedicó a atender a los heridos menos graves. Violeta Santiago, una periodista veracruzana, siguió de cerca el caso. Ella dice, con total seguridad, que no hubo investigación. Esa muerte no le importa al Estado mexicano. Y, como van las cosas, parece importarle poco al Estado salvadoreño. Si no fuera por Santiago no hubiéramos sabido el nombre de esta joven salvadoreña, la más pequeña de siete hermanos de Sensuntepeque.

¿Qué más debemos esperar? ¿Convertir a El Salvador en un "tercer país seguro", por decreto, por orden de Washington, para que nadie quiera escapar de la violencia y la falta de oportunidades? Seguro que no.