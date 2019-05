Los ministros y el control al presidente

Calificar a nuestro sistema como presidencialista puede ser válido desde ciertos enfoques. Pero puede dar lugar a interpretaciones equivocadas que pretendan sostener que el Órgano Ejecutivo prevalece sobre los demás órganos fundamentales del Estado, o que, incluso dentro del Ejecutivo, el presidente carece de controles internos.

El principio republicano –que sí prevé el art. 85 Cn.– no solo descarta que el Ejecutivo y el presidente prevalezcan sobre el Legislativo y el Judicial, sino que los sujeta al control interorgánico de estos últimos. Pero el presidente también está sometido a un control intraorgánico en el seno de su propia casa.

Pronto tomará posesión el nuevo presidente, y una de las grandes interrogantes es quiénes serán los nuevos ministros. La identidad de estos funcionarios es de particular importancia pues son estos quienes ejercen algunos de los controles intraorgánicos frente al presidente. Los ministros son nombrados por el presidente (art. 161 Cn.). Y junto con él y el vicepresidente conforman el Consejo de Ministros (art. 166 Cn.).

Resulta que el Consejo de Ministros tiene sus propias facultades (art. 167 Cn.); entre tales destacan la elaboración del plan de gobierno, y del proyecto de presupuesto del Estado. Si tales atribuciones la Constitución decidió otorgárselas a un órgano colegiado, y no al presidente, es porque pretendía un nivel de deliberación en su ejercicio. De lo contrario, tales habrían sido otorgadas al presidente para que unilateralmente las ejerciera. Ahí hay un control.

Otra expresión de cómo los ministros controlan al presidente es el refrendo. El art. 163 Cn. dice: "Los decretos, acuerdos, órdenes y providencias del Presidente de la República deberán ser refrendados y comunicados por los Ministros en sus respectivos Ramos o por los Viceministros en su caso. Sin estos requisitos no tendrán autenticidad legal".

Esto no es una simple formalidad. La Sala de lo Constitucional ha dicho: "La firma del Ministro puesta al pie del documento es un acto certificante del actuar del Jefe de Estado, que tiene por objeto limitar –pero no anular– el poder personal del que goza aquél. Es decir, que el poder asignado al Presidente de la República se ejercita realmente a partir de la firma puesta por el Ministro, lo cual se deduce claramente de lo prescrito por el art. 163 Cn., según el cual sin los requisitos de refrendo y comunicación del Ministro correspondiente, los actos del Presidente –decretos, acuerdos, órdenes y providencias– no tendrán autenticidad legal" (Inc. 22-96 del 1 de febrero de 2001).

La responsabilidad de los ministros no es poca. Son solidariamente responsables por los actos que autoricen. Ni siquiera salvar su voto en la toma de una decisión les libra de ello. La única manera en que pueden deslindarse de responsabilidad es presentando su renuncia inmediatamente después de adoptada la resolución con la que discrepan (art. 171 Cn.).

Es cierto que un presidente puede pretender sortear ese control removiendo al ministro y nombrando a otro que sí concuerde con su postura. Pero es innegable que la remoción o renuncia de un ministro por discrepar con cierta decisión puede provocarle al presidente un costo político. Y, más allá de la dimensión jurídica, la dinámica política es real, y esta, en un caso como este, puede operar como un límite o control al presidente.