Los motivos del diablo

Si bien la naturaleza angélica y la humana son distintas, ambas criaturas fueron concebidas con un don espléndido: la libertad; y por ella somos responsables de nuestras acciones. Los primeros –los ángeles– atemporales como son, decidieron su destino antes del tiempo y así está escrito que un poderoso querubín creyéndose superior a Dios gritó el “non serviam” que lo expulsó de la gloria y lo arrojó al averno, junto con sus legiones; y aunque no existen referencias bíblicas sobre la caída de Lucifer que citen textualmente estas palabras, en la Vulgata, el profeta Jeremías lamenta que el pueblo de Israel las pronuncie para expresar su rechazo de Dios y el pecado capital de la soberbia; quedando claro que los humanos también podemos perder la gracia por nuestro orgullo y vanidad.

Así los Hombres no podemos olvidar que nuestras acciones generan consecuencias de las que nosotros mismos somos garantes; y que no podemos pasar la vida culpando de nuestras obligaciones a los demás; por lo que la cantaleta de que la responsabilidad de lo que a mí me toca hacer es de los que me precedieron no tiene sentido ni fuerza.

El mundo se ha hecho más pequeño, con el advenimiento de las comunicaciones modernas y las nuevas herramientas tanto pueden servir para propósitos loables, como para los motivos del mal; y somos precisamente nosotros quienes deberemos responder por cómo las utilizamos. Vemos todos los días noticias falsas e inexistentes citas aducidas a terceros; y luego las repetimos como ciertas, aunque alguien las haya inventado recién. Cómo se carcajeará Cervantes o Einstein en el más allá, al ver las estupideces que la gente cita en su nombre, como si ellos o cualquier otro famoso las hubiera pronunciado.

Pero hasta ahí, no habría problema, si no estuviéramos delante de un nuevo ejercicio de masificación de la sociedad, en donde los peores de todos se esconden en la red oscura de la internet, para atacar, amenazar o aniquilar mediática y civilmente a los opositores del líder populista al que se deben. Eso está ocurriendo en los cuatro puntos del planeta, pero particularmente en los países que como el nuestro, no tienen una tradición democrática. Por ello el tirano de turno, fácilmente puede hacer jurar lealtad a sus ministros y los subordina hasta convertirlos en títeres a los que insulta cuando quiere o amenaza si así le apetece.

En un gobierno populista, seguidor por sus prácticas, de la mentira y del engaño; acostumbrado a falsear encuestas o a dar alimentos no aptos para el consumo humano y repartir dádivas para conseguir la dependencia del Pueblo; cualquier cosa podría esperarse, de no existir contrapesos que le impidan el abuso.

Eso es lo preocupante en El Salvador, en donde su presidente se ha hecho rodear (con contadas excepciones) de los peores de todos, los más mentiros y los más viles; y a quienes no se han prestado al juego sucio, como el anterior ministro de Hacienda o el presidente del Banco Central de Reserva, o incluso la previa ministra de Salud, simplemente se les saca del juego y se les sustituye por aquellos que no tengan empacho en cometer infracciones morales y penales.

Eso es lo grave en las próximas elecciones, que la gente desencantada de los partidos políticos anteriores al del dictadorzuelo, pero ya claros que el lord tenebroso es el peor de todos, simplemente no salgan a votar; y eso equivale a hacerlo por el mismísimo Bukele, ya que aunque su popularidad ha descendido estrepitosamente, todavía conserva un poco más del 50 % y al tener más que otros porcentualmente, podría tener un número mayor de escaños.

Él lo sabe y por eso se empeña en silenciar a los opositores e infundir miedo; por eso compra encuestas o distorsiona las independientes; y porque lo único que requiere el mal para triunfar es el silencio de los inocentes, debemos gritar que no podrán callarnos y que en febrero próximo evitaremos que los motivos del diablo triunfen en nuestra Tierra, con la ayuda de Dios.

José Miguel Fortín Magaña

Twitter: @DrFortinMagana

Médico psiquiatra