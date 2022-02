Óscar Martínez es uno de esos periodistas, tan pocos y a su vez tan necesarios en El Salvador, que cuanto más difíciles son las condiciones de trabajo, aun mejores son. Alfred de Musset decía que un pueblo triste crea grandes artistas. Sin duda la violencia y corrupción en nuestras sociedades genera también grandes periodistas. No le tienen miedo a nada; o al menos, están acostumbrados a manejar el miedo como otro factor más, omnipresente, que no es tanto un freno como una señal. Van adonde tienen que ir, contra viento y marea, a pesar de todo, del peligro, de las presiones y amenazas, de la muerte –la suya y de sus entornos, de sus fuentes que ocupan un papel central en "Los muertos y el periodista" como ocupan un papel central en la vida de esos periodistas; al mismo tiempo que Martínez cuenta cómo trabajar con ellas, también les ofrece aquí una suerte de homenaje.

El narrador, con otro gran periodista, Roberto Valencia, están buscando un testigo clave de la matanza en la finca San Blas, Consuelo. "No había forma de dar vuelta y, tras cada curva, nos preguntábamos: ¿Seguimos?

Esa simple pregunta es vital en la carrera de un periodista. Uno se la hace cuando cree que seguir es una mala opción".

Martínez crea una dinámica bastante metatextual en todo el relato; cuenta una experiencia, y luego la analiza. El terreno y después la reflexión. Contando de qué se trata el periodismo, hace periodismo. La conclusión temporal de esa excursión llega unas líneas más abajo cuando el lector, al olvidarse que está en un paréntesis, piensa que ha vuelto a la carretera principal: "El periodista que no va nunca completa. El periodista que no va nunca sabrá ciertas cosas. El periodista que no va nunca encontrará algunas voces imprescindibles. El periodista que no va nunca escuchará de Consuelo".

Miles de senderos espaciales y mentales entrecruzan siempre al camino principal. La tensión que electriza permanentemente a Martínez se siente en su estilo, nervioso y potente, que al ritmo de sus historias y sin nunca dejarle espacio al silencio, parece estar siempre buscando algo más, algo más que la palabra exacta o la idea perfecta, una salida, una apertura dentro del círculo infernal en el que él, como todos sus personajes y todos los salvadoreños, estamos enclaustrados. De hecho, la estructura del libro es circular. Empieza como termina: "Hay muertos. Punto". El capítulo 9, titulado "Bucle", empieza así: "Aquello parecía un bucle, pocas cosas cambiaban. Ocurrían cosas, pero todo retornaba. Era como correr en una pista de carreras, Rudi se alejaba de la meta para volver a ella sudoroso y desgastado". ¿Cómo no pensar que Rudi funciona aquí como una sinécdoque?

Y cómo no pensar en Úrsula que gritaba: "Ya esto me lo sé de memoria. Es como si el tiempo diera vueltas en redondo y hubiéramos vuelto al principio". Por cierto, al García Márquez romántico que dice que el periodismo es "el mejor oficio del mundo", Martínez le contesta: "No jodás". Pues es atestiguar la realidad del adolescente Rudi que no sabe qué es un "recuerdo feliz". Es escribir en la libreta "Hoy hablé con un muchacho que va a ser asesinado". Y ese muchacho podría ser el periodista; por eso hay que luchar por ese "y" del título, para que nunca desaparezca.