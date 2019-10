Los muros de Trump. Primera parte: La historia presente

Una de las promesas centrales que el candidato Trump hizo en su campaña fue la de construir un muro a lo largo de su frontera sur de tal altura y consistencia que los migrantes mexicanos y centroamericanos no pudieran escalarlo e ingresar a su país.

Desde la campaña esta promesa fue altamente discutida dado que su costo era estratosférico y por otro lado políticamente inaceptable pues era repetir la triste historia del muro de Berlín que en 1961 fue erigido por el régimen comunista y que se convirtió en símbolo poderoso de condena a la Alemania del Este y que casi 30 años después fue derribado por el pueblo berlinés, el 9 de noviembre de 1989, y se convirtió en un ícono de la lucha y triunfo de la democracia. Ya presidente, Trump intentó erigirlo, pero se encontró con la oposición férrea del Congreso de los Estados Unidos que le negó los fondos para construirlo, y contó con un amplio rechazo del público.

Si algo caracteriza al presidente Trump es que no puede admitir derrotas, o las niega o busca alternativas para lograr lo que quiere; aunque suene paradójico, su derrota política encontró asidero en la misma migración. Los migrantes descubrieron que en vez del riesgoso camino para tratar de entrar sin visa a los Estados Unidos, cruzando ríos y desiertos, había un camino legal para hacerlo: llegar a las oficinas de la frontera y pedir asilo, es decir: declararse refugiados por tener peligro de su vida en su país de origen y solicitar la protección del país al que llegan de acuerdo con la Convención sobre el estatus de los refugiados (1951); por otra parte se dieron cuenta de que haciéndolo como grupos masivos lograban reducir los riesgos para sus vidas en el peligrosísimo tránsito por México y por otra se ahorraba el pago, cada vez más leonino, a los coyotes.

El resultado fue que todas las medidas que la administración de Trump había tomado para reducir la migración desde el sur, usando tecnología de punta e incrementando las patrullas fronterizas, se volvían instrumento inútil y que la migración se incrementó. Si bien las organizaciones que propiciaban este tipo de migración vieron en este camino la solución, sin embargo, creo, que era un logro táctico, que no podía convertirse en estratégico.

Pero no solo eso, el expediente y la masividad adoptada por los migrantes han generado un nuevo y grave problema para el gobierno de Trump: según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, una vez que el migrante pide asilo, el gobierno no puede repatriarlo sino que tiene que someterlo al proceso de asilo que su legislación ordena, lo que significa que el peticionario deberá ser asignado a un pariente o persona que lo pueda acoger o el gobierno mantenerlo detenido en una especie de campos de concentración mientras los jueces deciden conceder o no el asilo; el gobierno de Obama solía tomar el primer camino, el de Trump es adicto a la detención lo que le obliga a mantenerlos por todo ese tiempo a su cargo y riesgo. El resultado ha sido que el sistema de detención y el judicial no solo se saturaron, sino que se han vuelto incapaces de asumir el flujo de los migrantes; las decisiones de los jueces de migración que solían tardar más o menos un año para resolver están llegando hasta necesitar cuatro para que el refugiado tenga su audiencia.

Este es el cuadro de la derrota de Trump en su guerra contra los migrantes; sin embargo, como en política se dice: aun en la derrota hay posibilidades del triunfo, la administración norteamericana ha inventado un nuevo camino para sacudirse el flujo migratorio desde el sur: mandarlos de vuelta, no a su país de origen, pues esto sería violar flagrantemente las normas que rigen la migración en su país y en el mundo, sino, mandarlos a los países vecinos mientras los procesos de asilo están caminando lentamente. Este es el origen del programa que el gobierno norteamericano ha hecho bajo el nombre de "Tercer País Seguro", bajo el nombre de acuerdos con México, Guatemala, Honduras y El Salvador "Acuerdo de Cooperación en el examen de las peticiones de protección".

En buenas palabras, lo que la administración Trump está haciendo es evitarse el tener que sostener por años a los miles de personas que han solicitado asilo y cargárselos a los vecinos países de donde, en su mayoría, provienen, amén de poderles añadir los provenientes de Haití, República Dominicana, países asiáticos y del África, solo teniendo cuidado de no mandar a los del mismo país de origen. Para ello ha hecho uso de las amenazas con gobiernos como los de México y Colombia y de la complicidad voluntaria de los gobiernos de Honduras y El Salvador.

Con esta medida, lo que Trump pretende es responderle a sus bases xenófobas y poder usarlas en la próxima elección presidencial, su mensaje es que se olviden de su promesa de hacerles el Muro, porque su sustituto son los 4 gobiernos que han firmado el "acuerdo". El muro físico se ha convertido en político, de compromiso con empresas constructoras a compromisos con 4 gobernantes. A esto dedicaremos la segunda entrega.